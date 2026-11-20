Наслідки ворожої атаки на Київ 20 листопада 2026 року

У ніч проти 20 листопада внаслідок російського обстрілу Києва пожежі зафіксовано у трьох районах міста: загинули троє людей, ще 11 осіб дістали поранення, одну людину евакуювали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.

За даними рятувальників, у Подільському районі надійшли повідомлення про загоряння двох нежитлових будівель.

В Оболонському районі вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю. Крім того, за іншою адресою в цьому ж районі внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.

У Голосіївському районі під ударом опинилася нежитлова забудова.

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Пожежі, спричинені російським обстрілом в ніч проти 20 листопада зафіксовано у трьох районах міста фото: ДСНС Києва/Facebook

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, впродовж ночі та вранці 20 листопада російські війська атакували Київ ракетами, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко поінформував, що через наслідки удару проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом із правого на лівий берег тимчасово закрили. Також мер повідомив про пошкодження Дарницького мосту, проте не уточнив ступінь руйнувань та чи вплинули вони на пропускну здатність переправи.