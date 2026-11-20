Руйнування та пожежі у трьох районах столиці: рятувальники показали наслідки обстрілу Києва
На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, інформація щодо наслідків уточнюється
У ніч проти 20 листопада внаслідок російського обстрілу Києва пожежі зафіксовано у трьох районах міста: загинули троє людей, ще 11 осіб дістали поранення, одну людину евакуювали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.
За даними рятувальників, у Подільському районі надійшли повідомлення про загоряння двох нежитлових будівель.
В Оболонському районі вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю. Крім того, за іншою адресою в цьому ж районі внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.
У Голосіївському районі під ударом опинилася нежитлова забудова.
На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, інформація щодо наслідків уточнюється.
Нагадаємо, впродовж ночі та вранці 20 листопада російські війська атакували Київ ракетами, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.
Раніше міський голова столиці Віталій Кличко поінформував, що через наслідки удару проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом із правого на лівий берег тимчасово закрили. Також мер повідомив про пошкодження Дарницького мосту, проте не уточнив ступінь руйнувань та чи вплинули вони на пропускну здатність переправи.
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