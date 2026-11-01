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Відомий гуморист розповів, який найсмішніший позивний у його бригаді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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За словами Андрія Коляди, на фронті колишні професії нерідко стають військовими іменами
фото архіву Андрія Коляди для «Главкома»

Андрію Коляді позивний КВН обрали побратими

Колишній учасник «Ліги сміху», а нині командир взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем Андрій Коляда розповів про найсмішніший позивний у своїй бригаді. Про це він розказав у ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами військового, позивні часто з’являються доволі просто: спочатку людину запитують, як вона хоче називатися, а якщо відповіді немає – чим займалася до армії. Так колишні професії нерідко стають військовими іменами.

Самому Коляді позивний КВН обрали побратими. Щоправда, командир полку спочатку хотів його змінити, тож близько місяця військовий ходив з іншим позивним. Зрештою він відстояв свій КВН.

Найкумеднішим позивним у бригаді, на думку Андрія Коляди, є Сіся. Його власник на запитання про попередню роботу відповів, що був сисадміном.

Андрій Коляда до повномасштабної війни був відомий як учасник гумористичної команди «Заїнька», яка посіла друге місце в першому сезоні «Ліги сміху». Після шоу він знімався в кіно та писав сценарії. У 2024 році долучився до війська.

Раніше український  актор, гуморист та військовий Ігор Ласточкін знову підкорив мережу своїми танцями у бліндажі. Воїн закликав підтримати збір його бригади. Однак згодом йому довелося просити українців зупинитися.

Також на фронті помер український стендап-комік Артур Петров. Військовослужбовець загинув під час евакуації поранених.

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Теги: війна ЗСУ професії стендап

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