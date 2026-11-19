Мрії, які обірвала війна. Юні українські спортсмени, що загинули через російську агресію
Всі діти, які стали жертвами розв’язаної Росією війни, мали рости, навчатися, пізнавати світ, досягати нових висот
Напередодні Дня захисту дітей онлайн-музей «Шолом пам’яті» розповів про юних українських спортсменів, чиї життя забрала Росія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-музей «Шолом пам’яті».
20 листопада в Україні відзначають День захисту дітей та Всесвітній день дитини. Це дата, яка вчергове нагадує про право всіх хлопчиків і дівчаток на безпечне дитинство, усебічний розвиток та світле майбутнє. Проте сьогодні для нашої країни цей день має особливий, гіркий присмак, адже юні українці змушені жити під звуки сирен і вибухів. На жаль, життя сотень із них обірвалося через ворожі обстріли.
Всі діти, які стали жертвами розв’язаної Росією війни, мали рости, навчатися, пізнавати світ, досягати нових висот.
Сенсом життя багатьох з цих юних українців був спорт. Вони тренувалися, виходили на старти й мріяли про великі перемоги під українським прапором. Саме їхні обличчя – поруч із портретами досвідчених атлетів – зобразили на шоломі пам’яті, з яким скелетоніст Владислав Гераскевич вирушив на Олімпійські ігри у лютому 2026 року.
Серед юних героїв, зображених на шоломі Владислава – 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова, 9-річна дзюдоїстка Вікторія Івашко, 17-річна Карина Бахур, яка займалася кікбоксингом і козацьким двобоєм, 11-річна гімнастка Катерина Дяченко, 15-річна Марія Лебідь, яка з дитинства захоплювалася бальними та спортивними танцями, та 13-річний Назар Зуй, який спершу відвідував секцію боксу, а згодом пов'язав життя із футболом. Їхні спортивні біографії лише починалися. Вони не встигли встановити свої головні рекорди, але назавжди залишилися частиною української спортивної спільноти.
«Щоб їхні історії не залишилися лише символічним малюнком на олімпійському шоломі, а отримати голос, Фонд Владислава Гераскевича та платформа пам’яті «Меморіал» створюють онлайн-музей «Шолом пам’яті». Його метою є збереження історій життя всіх 22 спортсменів, зображених на екіпіруванні Владислава Гераскевича – адже за статистикою втрат світ має бачити реальних людей: їхні здобутки, великі й маленькі мрії, те, що вони любили й у що вірили. Збереження пам’яті про кожного загиблого українця – це не лише данина поваги, а й спосіб зафіксувати справжню ціну, яку Україна платить у цій війні. Музей «Шолом пам’яті» прагне зробити ці історії видимими для світу, щоб вчергове нагадати: російська агресія нищить не лише нашу країну, а й ціле покоління українців», – інформує онлайн-музей «Шолом пам’яті».
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