Напередодні Дня захисту дітей онлайн-музей «Шолом пам’яті» розповів про юних українських спортсменів, чиї життя забрала Росія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-музей «Шолом пам’яті».

20 листопада в Україні відзначають День захисту дітей та Всесвітній день дитини. Це дата, яка вчергове нагадує про право всіх хлопчиків і дівчаток на безпечне дитинство, усебічний розвиток та світле майбутнє. Проте сьогодні для нашої країни цей день має особливий, гіркий присмак, адже юні українці змушені жити під звуки сирен і вибухів. На жаль, життя сотень із них обірвалося через ворожі обстріли.

Всі діти, які стали жертвами розв’язаної Росією війни, мали рости, навчатися, пізнавати світ, досягати нових висот.

Сенсом життя багатьох з цих юних українців був спорт. Вони тренувалися, виходили на старти й мріяли про великі перемоги під українським прапором. Саме їхні обличчя – поруч із портретами досвідчених атлетів – зобразили на шоломі пам’яті, з яким скелетоніст Владислав Гераскевич вирушив на Олімпійські ігри у лютому 2026 року.

Серед юних героїв, зображених на шоломі Владислава – 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова, 9-річна дзюдоїстка Вікторія Івашко, 17-річна Карина Бахур, яка займалася кікбоксингом і козацьким двобоєм, 11-річна гімнастка Катерина Дяченко, 15-річна Марія Лебідь, яка з дитинства захоплювалася бальними та спортивними танцями, та 13-річний Назар Зуй, який спершу відвідував секцію боксу, а згодом пов'язав життя із футболом. Їхні спортивні біографії лише починалися. Вони не встигли встановити свої головні рекорди, але назавжди залишилися частиною української спортивної спільноти.

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«Щоб їхні історії не залишилися лише символічним малюнком на олімпійському шоломі, а отримати голос, Фонд Владислава Гераскевича та платформа пам’яті «Меморіал» створюють онлайн-музей «Шолом пам’яті». Його метою є збереження історій життя всіх 22 спортсменів, зображених на екіпіруванні Владислава Гераскевича – адже за статистикою втрат світ має бачити реальних людей: їхні здобутки, великі й маленькі мрії, те, що вони любили й у що вірили. Збереження пам’яті про кожного загиблого українця – це не лише данина поваги, а й спосіб зафіксувати справжню ціну, яку Україна платить у цій війні. Музей «Шолом пам’яті» прагне зробити ці історії видимими для світу, щоб вчергове нагадати: російська агресія нищить не лише нашу країну, а й ціле покоління українців», – інформує онлайн-музей «Шолом пам’яті».