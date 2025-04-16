Рух транспорту двома вулицями Солом'янського району буде обмежено до 14 травня (схема)

Ремонтні роботи проводитимуться поетапно з частковим обмеженням руху транспорту в обидва напрямки

Дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину – ділянку від вулиці Очаківської до вулиці Академіка Возіанова

Із 16 квітня до 14 травня в Солом'янському районі на вулицях Левка Мацієвича та Володимира Сікевича частково обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланнняя на корпорацію «Київавтодор».

Дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину – ділянку від вулиці Очаківської до вулиці Академіка Возіанова, де прокладали інженерні мережі.

Із 16 квітня до 14 травня на вулицях Левка Мацієвича та Володимира Сікевича частково обмежуватимуть рух транспорту інфографіка «Київавтодор»

Роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту в обидва напрямки.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та радить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, із 15 до 19 квітня на вул. Хрещатик у столиці рух транспорту окремими смугами буде тимчасово обмежено. У цей період фахівці «Київавтодору» проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.

З 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.

Також із 28 березня нещодавно відкритий Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.