Рух транспорту двома вулицями Солом'янського району буде обмежено до 14 травня (схема)
Дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину – ділянку від вулиці Очаківської до вулиці Академіка Возіанова
Із 16 квітня до 14 травня в Солом'янському районі на вулицях Левка Мацієвича та Володимира Сікевича частково обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланнняя на корпорацію «Київавтодор».
Дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину – ділянку від вулиці Очаківської до вулиці Академіка Возіанова, де прокладали інженерні мережі.
Роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту в обидва напрямки.
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та радить враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, із 15 до 19 квітня на вул. Хрещатик у столиці рух транспорту окремими смугами буде тимчасово обмежено. У цей період фахівці «Київавтодору» проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.
З 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.
Також із 28 березня нещодавно відкритий Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.
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