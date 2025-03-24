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Заблоковані автівками двори стали причиною трагедії. Новий глава КМВА ухвалив рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Заблоковані автівками двори стали причиною трагедії. Новий глава КМВА ухвалив рішення
Після дронової атаки у Києві рятувальники не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями
фото: ДСНС Києва/Facebook

Ткаченко попросив киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для роботи екстрених служб

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування, до цього процесу також будуть залучені керуючі компанії, ОСББ і ЖБК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.  

Це сталося після скандалу, який стався у столиці через те, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, у який влучили уламки дрона, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.

Новий голова КМВА нагадав, що цими вихідними Київ пережив масовану дронову атаку росіян, які щоразу застосовують все більш цинічні, терористичні тактики, б'ють по житловій інфраструктурі. За його словами, в окремих житлових кварталах рятувальники стикнулися з проблемою доступу до місць ураження, виникають складнощі і в розгортанні рятувальних робіт Двори настільки щільно запарковані, що доїхати туди просто неможливо.

Ткаченко дав доручення Департаменту територіального контролю міста Києва забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування. Також до цього процесу будуть залучені керуючі компанії, ОСББ, ЖБК.

«Також доручив Департамент транспортної інфраструктури КМДА розробити план-графік облаштування антипаркувальної інфраструктури, спільно з Департаментом фінансів визначити джерела фінансування таких робіт. Міські департаменти, районні державні адміністрації та комунальні підприємства повинні забезпечити виконання робіт згідно з розробленим і затвердженим планом. Долучаємо до цього завдання Головне управління ДСНС України у м.Києві. Спільно з міськими департаментами вони визначать перелік адрес та під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки», – зазначив голова КМВА. 

Ткаченко наголосив, що це не швидкий процес. Він попросив киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для роботи екстрених служб. «Не запарковуйте двори, повідомляйте про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзди», – додав він.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона. Внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Очевидиця розповіла про моторошні моменти трагедії. Сусідка загиблої жінки у Дніпровському районі розповіла, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.

Теги: Тимур Ткаченко Київ дороги обстріл парковка

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