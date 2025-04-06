Військового, який за гроші переводив чоловіків через кордон, ув’язнили на вісім років

Обвинувачений мав спільника, але він утік та переховується

Сторожинецький районний суд Чернівецької області визнав чоловіка винним у незаконному переправленні декількох осіб через державний кордон із корисливих мотивів. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

За матеріалами справи, обвинувачений був сержантом військової частини. У лютому 2024-го його вперше затримали за 50 метрів від кордону з Румунією, коли він супроводив шістьох чоловіків, які хотіли втекти за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Ще один супровідник втік і переховується.

У суді військовий пояснював, що погодився допомогти чоловікам, щодо виїзду яких діють обмеження під час воєнного стану. Сказав, що робив це, нібито, без будь-якої винагороди.

Коли справу вже скерували до суду, то виявилося, що обвинувачений не відмовився від такої злочинної діяльності і спробував знову переправити групу осіб через кордон.

У травні його затримали з пʼятьма чоловіками. Після того у червні 2024 року він підвозив до кордону ще двох.

Імовірно, з показань «клієнтів» вдалося встановити, що за послуги вони платили, але по-різному. Четверо мали заплатити по 10 тисяч доларів за кожного, один сплачував 5 тисяч доларів, інші дешевше – від 2 до 3 тисяч доларів. Від чого залежала ціна – точно невідомо, оскільки обвинувачений вину визнав. Суд відбувся без повного дослідження доказів, і показання свідків у вироку не наводяться. Вважається, що обвинувачений мав спільника, але його досі не ідентифікували.

У липні 2024-го суд виніс вирок за першим епізодом – 3 роки позбавлення волі. Тоді ж чоловіка взяли під варту.

За другим разом суд призначив 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку, тюремний строк складе 8 років.

Раніше у Хмельницькому учасник бойових дій, інвалід ІІІ групи отримав 17 тис. грн штрафу за опір працівникові поліції.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця у порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу. За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол. У суді військовослужбовець визнав та зобов’язався не порушувати правила зберігання зброї. Зазначив: придбає сейф та буде зберігати нагородну зброю у ньому.