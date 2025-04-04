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Кличко – узурпатор? Новий глава КМВА прокоментував скандальне рішення Київради

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко – узурпатор? Новий глава КМВА прокоментував скандальне рішення Київради
колаж: glavcom.ua

Ткаченко підкреслив, що забрати повноваження в начальника КМВА під час воєнного стану може «тільки той, хто його туди призначив»

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко проштовхує рішення про обмеження повноважень КМВА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка. Сам мер пояснює, що рішення, ухвалене Київрадою, потрібне для розв’язання нагальних господарських питань.

Учора, 3 квітня, Київська міська рада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови, це рішення підтримали 62 депутати Київради.

Ткаченко підкреслив, що забрати повноваження в начальника МВА під час воєнного стану може «тільки той, хто його туди призначив».

«Тільки за останній час з ініціативи КМВА вдалось частково розблокувати роботу транспорту під час тривог, евакуювати згорілі та закинуті автівки з вулиць, запустити системний моніторинг бюджетних витрат і тендерів столиці. Не подобається, що хтось справді працює на людей? Якщо так, як ви керуєте засіданнями Київради, керувати всією державою – то це, знаєте, не найкраща передвиборча реклама», – заявив очільник КМВА.

Сам Кличко у коментарі «Суспільному» пояснив, що рішення Київради не обмежує повноважень КМВА. 

«Це рішення є необхідним для забезпечення вирішення нагальних господарських питань і забезпечення життєдіяльності столиці. Навіть закон про правовий режим воєнного стану говорить про те, що органи місцевого самоврядування повинні здійснювати свої повноваження, надані їм Конституцією та законами України. Тобто рішення Київради не обмежує повноважень КМВА, визначених законодавством України», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, Київська міська рада 3 квітня, під час пленарного засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання, підтримала проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради» № 08/231-222/ПР. 

Нагадаємо, із 31 грудня 2024 року керівником КМВА є Тимур Ткаченко – екскерівник Департаменту міського благоустрою КМДА і ексзаступник Міністра розвитку громад та територій України. Після призначення нового голови КМВА команди Кличка і Тимур Ткаченко фактично з перших днів розпочали обмін різними звинуваченнями. Наприклад, ще у січні мер Києва заявив, що Тимур Ткаченко, який не має «військової освіти й досвіду і замінив на посаді бойових генералів», блокує вирішення ключових господарських питань. Віталій Кличко тоді зазначив, що це «дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці». При цьому, як стверджував міський голова, Тимур Ткаченко «намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон». У березні 2025-го у КМДА повідомили, що близько 150 її розпоряджень залишаються непідписаними начальником КМВА Тимуром Ткаченком, і їх кількість збільшується, що може «призвести до колапсу в забезпеченні життєдіяльності міста».

У відповідь Тимур Ткаченко у березні закликав Кличка звільнити усіх фігурантів нещодавньої резонасної кримінальної справи щодо земельних махінацій у столиці, яка відома як операція «Чисте місто». Також очільник КМВА зазначив, що антикорупційні структури КМДА потребують перезавантаження і що слід створити посаду заступника начальника військової адміністрації з питань дотримання законності. Крім того, Ткаченко висловив думку, що «на часі скликання групи «Прозорість і підзвітність» щодо системної корупції в Києві та перегляд складу Ради оборони Києва. За його словами, «корупціонери не можуть ухвалювати критично важливі рішення щодо безпеки столиці», у звязку з чим він ініціюватиме переформатування Ради.

Теги: місто самоврядування слідство закон місцева влада Київрада обмеження Тимур Ткаченко Віталій Кличко

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