У Кам'янському після капітального ремонту відкрили амбулаторію №7 – міський голова Білоусов

Зараз у Кам'янському триває капітальний ремонт амбулаторії, оновлення фасаду і благоустрій території

Оновлена амбулаторія забезпечуватиме медичною допомогою понад 12 тис. жителів міста, зокрема 1,5 тис. внутрішньо переміщених осіб, повідомив у Facebook мер Кам'янського Андрій Білоусов.

Міський голова зазначив, що проєкт реалізували завдяки співпраці Кам’янської громади з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ), який фінансує уряд Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW).

«З 2015 року спільно з УФСІ у Кам’янському вже втілили низку ініціатив: капітально відремонтували школу №42, реконструювали гуртожиток під соціальне житло, а у травні 2023 року відкрили оновлену амбулаторію №5 на лівобережжі», – йдеться в його дописі.

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У межах програми «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – УФСІ-VIII», повідомив мер, капітально відремонтовано другий поверх лікарні. Вартість робіт становить 28 млн грн. Було проведено комплексну модернізацію приміщення: замінено вікна, двері, комунікації, оновлено освітлення, електрику, вентиляцію, виконано внутрішні оздоблювальні роботи, встановлено нову сантехніку. Особливу увагу приділено доступності для осіб з інвалідністю й маломобільних груп населення.

«Дякую нашим партнерам – Українському фонду соціальних інвестицій, уряду Німеччини, Німецькому банку розвитку, а також усім, хто доклав зусиль до реалізації цього проєкту», – сказав Білоусов.

За його словами, зараз у місті триває капітальний ремонт усієї будівлі, оновлення фасаду і благоустрій території. До фінансування проєкту залучено грантові кошти Європейського інвестиційного банку. Завершення робіт заплановано на кінець 2025 року.

«Робимо все можливе, щоб створити гідні умови в закладах охорони здоров’я, на які заслуговують і наші мешканці, і наш медичний персонал», – написав Білоусов.