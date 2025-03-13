Рух Броварським проспектом у Києві буде обмежено до серпня: схема об'їзду

Реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом біля станції метро «Дарниця» триватиме до кінця року

Із 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники демонтують балки, прогонові будови, опори та фундамент із подальшим влаштуванням нових конструкцій шляхопроводу.

Із 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста інфографіка «Київавтодор»

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, реконструкцію шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом біля станції метро «Дарниця» дорожники розпочали в лютому, весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця року.

Нагадаємо, з 11 до 24 березня буде обмежено рух з’їздом із вул. Лугової на вул. Богатирську в напрямку просп. Степана Бандери. Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту вул. Богатирської.

Раніше, комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».

До слова, у Київській області судитимуть директора підрядного підприємства, його підозрюють у тому, що він начебто розікрав 27 млн грн державних коштів під час ремонту доріг. Як повідомляється, слідство встановило, що служба автомобільних доріг у Київській області та одне з приватних підприємств дорожньо-будівельної галузі уклали договір щодо проведення ремонту автомобільної дороги Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів.