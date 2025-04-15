Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух транспорту окремими смугами на Хрещатику обмежено до Великодня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух транспорту окремими смугами на Хрещатику обмежено до Великодня
«Київавтодор» закликає враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: Борис Корпусенко

У період обмежень фахівці «Київавтодору» проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття

Із 15 до 19 квітня на вул. Хрещатик у столиці рух транспорту окремими смугами буде тимчасово обмежено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на корпорацію «Київавтодор».

Зокрема, обмеження діятимуть:

  • 15, 16, 18 квітня з 22:00 до 6:00;
  • 16, 17, 19 квітня з 8:00 до 17:00.

Повідомляється, що у цей період фахівці «Київавтодору» проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту. 

Нагадаємо, з 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.  

Також із 28 березня нещодавно відкритий Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів. 

Читайте також:

Теги: ремонт Київавтодор Хрещатик обмеження Київ дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Небо в Києві зранку, 12 квітня
Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото)
12 квiтня, 09:25
У Києві чутно вибухи: працює ППО
У Києві чутно вибухи: працює ППО
10 квiтня, 17:33
На ділянці від вул. Електриків у напрямку Подільського мостового переходу відбуватиметься ремонт дорожнього покриття
Рух Набережно-Рибальською вулицею 3 квітня буде обмежено
2 квiтня, 17:54
Будівельники почали розбирати історичну садибу 1890 року побудови
У Києві будівельники краном розбирають залишки історичної садиби Зеленських
21 березня, 13:11
Рятувальники ДСНС тіслали з води тіло тіло загиблого
Стрілянина в столичному офісі отримала трагічний фінал на Північому мості
20 березня, 16:33
30-річний Станіслав (Стас) Махлін загинув у Києві
У ДТП у Києві загинув шестиразовий чемпіон Ізраїлю з боксу
20 березня, 12:47
Оксана Пахльовська розповіла про стан мами
Донька Ліни Костенко розповіла про стан письменниці перед 95-річчям
18 березня, 13:51
Через скорочення кількості американських вчених на Великих озерах виникнуть проблеми
Одне з рішень США може стати катастрофою для екології Канади
18 березня, 10:28
Степан Гіга почав карʼєру артиста ще у 1980-х роках
Степан Гіга опублікував відео з концерту та потішив шанувальників
17 березня, 09:57

Новини

Київрада забезпечила безкоштовне харчування для дітей захисників на постійній основі
Київрада забезпечила безкоштовне харчування для дітей захисників на постійній основі
Рух транспорту окремими смугами на Хрещатику обмежено до Великодня
Рух транспорту окремими смугами на Хрещатику обмежено до Великодня
Поліція перевіряє інформацію про підлітків, які стріляли по тваринах у Броварах
Поліція перевіряє інформацію про підлітків, які стріляли по тваринах у Броварах
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
На Пріорці рецидивіст вдарив ножем військового: поліція повідомила деталі конфлікту
На Пріорці рецидивіст вдарив ножем військового: поліція повідомила деталі конфлікту
Зухвале пограбування військового біля метро: який вирок отримав грабіжник
Зухвале пограбування військового біля метро: який вирок отримав грабіжник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
11K
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
11K
«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву
9670
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
9653
«Від нас усе приховували». Полонені китайці дали пресконференцію

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua