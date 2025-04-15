Рух транспорту окремими смугами на Хрещатику обмежено до Великодня

«Київавтодор» закликає враховувати обмеження під час планування маршруту

У період обмежень фахівці «Київавтодору» проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття

Із 15 до 19 квітня на вул. Хрещатик у столиці рух транспорту окремими смугами буде тимчасово обмежено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на корпорацію «Київавтодор».

Зокрема, обмеження діятимуть:

15, 16, 18 квітня з 22:00 до 6:00;

16, 17, 19 квітня з 8:00 до 17:00.

Повідомляється, що у цей період фахівці «Київавтодору» проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.

Також із 28 березня нещодавно відкритий Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.