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У Києві старе дерево впало на автомобіль, який рухався (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві старе дерево впало на автомобіль, який рухався (фото)
фото: соцмережі

У Голосіївському районі Києва дерево впало прямо на капот авто, яке рухалося. Внаслідок надзвичайної події машина отримала пошкодження, рух на ділянці заблоковано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки

Повідомляється, що на місці працює поліція, інформація про потерпілих уточнюється.

На опублікованому в соцмережах фото можна побачити, що дерево лежить на капоті машини. Також пошкоджена лінія електромережі, рух на цій ділянці дороги тимчасово заблоковано. Дерево, яке впало, має великі ділянки відшарування кори, під час падіння від нього відламалися сухі гілки. 

Попередньо причиною падіння дерева могло стати послаблення кореневої системи через перезволоження ґрунту дощами, які йдуть у Києві третій день. 

Нагадаємо, 25 березня, у Києві на Печерському узвозі сталося ускладнення дорожнього руху через повалене дерево, яке повністю перекрило одну з ділянок дороги. 

Також 20 листопада 2024 року, через сильні пориви вітру, у столиці дерево впало на людину. Трагедія сталась на Лукʼянівці. Ймовірно, дерево упало через сильний вітер. Людина загинула на місці. 

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Теги: Київ дороги поліція негода

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