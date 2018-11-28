СБУ викрила угрупування, яке у Києві збувало вогнепальну зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комплектуючі для збирання зброї зловмисники отримували поштою

СБУ затримала у Києві нацгвардійця, що торгував саморобною зброєю

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з Генпрокуратурою блокували у Києві діяльність угруповання, яке спеціалізувалось на збуті вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

За його даними, у межах розпочатого Головним слідчим управлінням СБУ кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що учасники угруповання, до складу якого входив військовослужбовець Нацгвардії, замовляли за кордоном «комплектуючі» для збирання зброї. Товар вони отримували міжнародними поштовими відправленнями.

Зловмисники збирали засоби ураження та реалізовували клієнтам на «чорному ринку», у том числі представникам кримінальних кіл. Середня вартість однієї одиниці зброї становила дві тисячі доларів США.

Правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії у Києві при спробі збуту восьми одиниць вогнепальної зброї. Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБ України вилучили чимало запчастин до короткоствольної вогнепальної зброї, зокрема, пістолетних затворів, рамок, стволів та магазинів.

Наразі затриманому зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.