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«Була загроза життю». Співачка Валевська пояснила, чому виступала на Антимайдані за Януковича

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Валевська розповіла, що їй та її родині погрожували
скриншот з відео

Співачка зазначила, що досі не може озвучити усіх подробиць, але їй соромно за той виступ

Українська співачка Наталія Валевська в інтерв'ю Славі Доміну поділилася вчинками, за які досі відчуває сором, передає «Главком».

Валевська зазначила, що їй досі соромно за те, що вона виступила на Антимайдані у 2014 році.

«Цей епізод. Це був момент, коли я могла вчинити навіть під тиском по-іншому, навіть якщо це загрожувало моєму життю, але це ніколи не означає, що треба робити так, як хтось хоче, щоб ти зробила. От і все. Це великий жаль, за той вчинок і це гарний урок на все життя», – розповіла вона.

Співачка поділилась, що надходили дзвінки з погрозами, у разі її відмови виступити на антимайдані. Вона зауважила, що погрози стосувалися не лише її особисто, а й членів її родини.

При цьому Слава Дьомін поставив запитання співачці, чи платили їй кошти за виступ, на що Валевська відповіла: «Я б не відкривала всіх нюансів. Там не так все, як всі думають». Та додала, що поки не може розповісти всіх деталей.

«Я виступала свого часу і під час Помаранчевої революції, тому що поклик був душі, але я не була ще популярна та відома співачка. Це була одна політсила, тоді була інша політсила – правляча... Я хочу сказати, що ігри з політикою, якісь умови приймати, будь-які – ні, на сьогоднішній момент ні», – каже Валевська.

Водночас виконавиця зізналась, що їй пропонували піти в політику, але вона відмовилась: «Я дякую, але у мене є чим займатись. В мене є життя, в мене є творчість. Більше я не дотична (до політики – «Главком») ніяким чином».

Як відомо, Наталія Валевська здобула популярність завдяки участі в проєкті «Шанс», але також стала відомою через виступи на Антимайдані, що спричинило хвилю критики з боку суспільства.

Попри успіхи в кар’єрі, Валевська пережила непрості життєві моменти: розлучення у 2022 році та боротьбу за материнство.

З продюсером Володимиром Пригладем співачка була разом 20 років, із них 18 – у шлюбі.

 В одній з телепрограм артистка зізналася, що близько 20 років тому зробила аборт. «Такий тиск був. Я просто не сформована була. Ми були ще незрілі. Молоді. І зробили величезну помилку, за яку я особисто вже вибачила свого чоловіка, і вже пробачила себе. Сповідалася, причастилася. Я знаю, що все буде гаразд».

З 2009 року Валевська очолює благодійний фонд, що опікується дітьми-сиротами та соціально вразливими верствами населення, а з початком повномасштабної війни активно підтримує Збройні сили України.

Наразі виконавиця не надто активна у медійному просторі, та все ж продовжує виступати на різних заходах і дає благодійні концерти.

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Теги: співачка Слава Дьомін погрози

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