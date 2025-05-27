«Була загроза життю». Співачка Валевська пояснила, чому виступала на Антимайдані за Януковича

Співачка зазначила, що досі не може озвучити усіх подробиць, але їй соромно за той виступ

Українська співачка Наталія Валевська в інтерв'ю Славі Доміну поділилася вчинками, за які досі відчуває сором, передає «Главком».

Валевська зазначила, що їй досі соромно за те, що вона виступила на Антимайдані у 2014 році.

«Цей епізод. Це був момент, коли я могла вчинити навіть під тиском по-іншому, навіть якщо це загрожувало моєму життю, але це ніколи не означає, що треба робити так, як хтось хоче, щоб ти зробила. От і все. Це великий жаль, за той вчинок і це гарний урок на все життя», – розповіла вона.

Співачка поділилась, що надходили дзвінки з погрозами, у разі її відмови виступити на антимайдані. Вона зауважила, що погрози стосувалися не лише її особисто, а й членів її родини.

При цьому Слава Дьомін поставив запитання співачці, чи платили їй кошти за виступ, на що Валевська відповіла: «Я б не відкривала всіх нюансів. Там не так все, як всі думають». Та додала, що поки не може розповісти всіх деталей.

«Я виступала свого часу і під час Помаранчевої революції, тому що поклик був душі, але я не була ще популярна та відома співачка. Це була одна політсила, тоді була інша політсила – правляча... Я хочу сказати, що ігри з політикою, якісь умови приймати, будь-які – ні, на сьогоднішній момент ні», – каже Валевська.

Водночас виконавиця зізналась, що їй пропонували піти в політику, але вона відмовилась: «Я дякую, але у мене є чим займатись. В мене є життя, в мене є творчість. Більше я не дотична (до політики – «Главком») ніяким чином».

Як відомо, Наталія Валевська здобула популярність завдяки участі в проєкті «Шанс», але також стала відомою через виступи на Антимайдані, що спричинило хвилю критики з боку суспільства.

Попри успіхи в кар’єрі, Валевська пережила непрості життєві моменти: розлучення у 2022 році та боротьбу за материнство.

З продюсером Володимиром Пригладем співачка була разом 20 років, із них 18 – у шлюбі.

В одній з телепрограм артистка зізналася, що близько 20 років тому зробила аборт. «Такий тиск був. Я просто не сформована була. Ми були ще незрілі. Молоді. І зробили величезну помилку, за яку я особисто вже вибачила свого чоловіка, і вже пробачила себе. Сповідалася, причастилася. Я знаю, що все буде гаразд».

З 2009 року Валевська очолює благодійний фонд, що опікується дітьми-сиротами та соціально вразливими верствами населення, а з початком повномасштабної війни активно підтримує Збройні сили України.

Наразі виконавиця не надто активна у медійному просторі, та все ж продовжує виступати на різних заходах і дає благодійні концерти.