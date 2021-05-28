Шахраї активізувалися. Киян попереджають про псевдоподатківців
Аферисти вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки
У Києві знову активізувались шахраї-псевдоподатківці. Про це повідомляє пресслужба столичного управління Державної податкової служби.
«Столична податкова повідомляє, що у Києві зафіксовано випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які від імені керівництва Головного управління ДПС у м. Києві, вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки, мотивуючи тим, що у таких платників не будуть проводитись податкові перевірки», – йдеться в повідомленні.
Дзвінки шахраїв зафіксовано, зокрема, з телефонних номерів:
- (066) 951-92-76,
- (066) 951-92-08,
- (095) 172-44-96,
- (095) 621-33-63,
- (066) 852-42-10,
- (095) 172-44-65,
- (095) 308-71-04.
Головне управління ДПС у Києві закликає платників не піддаватися на провокації, бути обачними та у разі отримання такого дзвінка повідомляти підрозділи Національної поліції.
На початку квітня кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків.
У березні правоохоронці повідомили, що шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців.