Шахраї активізувалися. Киян попереджають про псевдоподатківців

Аферисти вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки

У Києві знову активізувались шахраї-псевдоподатківці. Про це повідомляє пресслужба столичного управління Державної податкової служби.

«Столична податкова повідомляє, що у Києві зафіксовано випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які від імені керівництва Головного управління ДПС у м. Києві, вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки, мотивуючи тим, що у таких платників не будуть проводитись податкові перевірки», – йдеться в повідомленні.

Дзвінки шахраїв зафіксовано, зокрема, з телефонних номерів:

(066) 951-92-76,

(066) 951-92-08,

(095) 172-44-96,

(095) 621-33-63,

(066) 852-42-10,

(095) 172-44-65,

(095) 308-71-04.

Головне управління ДПС у Києві закликає платників не піддаватися на провокації, бути обачними та у разі отримання такого дзвінка повідомляти підрозділи Національної поліції.

На початку квітня кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків.

У березні правоохоронці повідомили, що шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців.