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    Шахраї активізувалися. Киян попереджають про псевдоподатківців

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    Шахраї виманюють гроші у підприємців - Шахраї активізувалися. Киян попереджають про псевдоподатківців
    Шахраї виманюють гроші у підприємців
    Фото з відкритих джерел

    Аферисти вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки

    У Києві знову активізувались шахраї-псевдоподатківці. Про це повідомляє пресслужба столичного управління Державної податкової служби.

    «Столична податкова повідомляє, що у Києві зафіксовано випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які від імені керівництва Головного управління ДПС у м. Києві, вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки, мотивуючи тим, що у таких платників не будуть проводитись податкові перевірки», – йдеться в повідомленні.

    Дзвінки шахраїв зафіксовано, зокрема, з телефонних номерів:

    • (066) 951-92-76,
    • (066) 951-92-08,
    • (095) 172-44-96,
    • (095) 621-33-63,
    • (066) 852-42-10,
    • (095) 172-44-65,
    • (095) 308-71-04.

    Головне управління ДПС у Києві закликає платників не піддаватися на провокації, бути обачними та у разі отримання такого дзвінка повідомляти підрозділи Національної поліції.

    На початку квітня кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків.

    У березні правоохоронці повідомили, що шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців.

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    Теги: Київ шахрайство податки гроші
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    Шахраї активізувалися. Киян попереджають про псевдоподатківців