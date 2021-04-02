Кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків

Троє чоловіків у віці 32-36 років купували на хакерських форумах в DarkNet бази даних клієнтів

Аферисти використовували персональні дані громадян для оформлення онлайн-кредитів

Українські кіберполісмени викрили злочинне угруповання, яке перевипускає SIM-карти для доступу до онлайн-банкінгу громадян. Зловмисники вкрали з рахунків українців близько 10 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«Троє чоловіків у віці 32-36 років купували на хакерських форумах в DarkNet бази даних клієнтів операторів мобільного зв'язку та банківських установ. Наявні дані дозволяли фігурантам здійснювати перевипуск SIM-карт і отримати доступ до онлайн-банкінгу постраждалих. Гроші громадян зловмисники виводили на рахунки підставних осіб», - йдеться в повідомленні.

Також зловмисники використовували персональні дані громадян для оформлення онлайн-кредитів.

«Таким чином шахраї обдурили понад двісті громадян. За попередніми підрахунками, сума збитків може досягати 10 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже провели 21 обшук за місцем проживання фігурантів у Дніпропетровській та Полтавській областях, а також у Києві. На дослідження направили вилучену комп'ютерну техніку.

Було відкрито кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.