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    Кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків

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    Троє чоловіків у віці 32-36 років купували на хакерських форумах в DarkNet бази даних клієнтів - Кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків
    Троє чоловіків у віці 32-36 років купували на хакерських форумах в DarkNet бази даних клієнтів
    Фото: Нацполіція

    Аферисти використовували персональні дані громадян для оформлення онлайн-кредитів

    Українські кіберполісмени викрили злочинне угруповання, яке перевипускає SIM-карти для доступу до онлайн-банкінгу громадян. Зловмисники вкрали з рахунків українців близько 10 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

    «Троє чоловіків у віці 32-36 років купували на хакерських форумах в DarkNet бази даних клієнтів операторів мобільного зв'язку та банківських установ. Наявні дані дозволяли фігурантам здійснювати перевипуск SIM-карт і отримати доступ до онлайн-банкінгу постраждалих. Гроші громадян зловмисники виводили на рахунки підставних осіб», - йдеться в повідомленні.

    Також зловмисники використовували персональні дані громадян для оформлення онлайн-кредитів.

    «Таким чином шахраї обдурили понад двісті громадян. За попередніми підрахунками, сума збитків може досягати 10 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

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    Кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків
    Кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків

    Правоохоронці вже провели 21 обшук за місцем проживання фігурантів у Дніпропетровській та Полтавській областях, а також у Києві. На дослідження направили вилучену комп'ютерну техніку.

    Було відкрито кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

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    Теги: обшук шахрайство банк кібератака гроші поліція мобільний зв’язок кібербезпека darknet
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