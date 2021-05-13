Фішинг та шахрайство. Поліція назвала найпоширеніші кіберзлочини в Україні

Кібершахраї останнім часом активізувалися: з початку року фахівці Нацполіції ідентифікували 1890 осіб, причетних до кіберзлочинів

Кіберфахівці Нацполіції назвали найпоширеніші загрози в українському кіберпросторі – це фішингові атаки, онлайн-шахрайство та поширення шкідливого програмного забезпечення. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Кропива під час форуму «Україна 30. Безпека держави».

«Фішингові атаки займають провідну позицію серед кіберзагроз на території нашої держави. Окрім того, значну роль займає розповсюдження шкідливого програмного забезпечення», – сказав Кропива.

Серед загроз він також назвав протиправний контент в інтернеті, який «деструктивно впливає на компанії, громадян та державу», а також онлайн-шахрайство.

Кропива зазначив, якщо громадянам надходять незрозумілі чи невідомі листи, або навіть очікувані листи, то при переході за цими посиланнями потрібно звертати увагу на доменне ім’я посилання, бо це ключова особливість фішингового ресурсу.

«Хакер не в змозі зробити ідентичне доменне ім’я. Водночас дизайн сторінки може бути ідентичним у більшості таких випадків», – пояснив Кропива.

Він додав, що з початку року кіберфахівці Нацполіції ідентифікували 1890 осіб, причетних до кіберзлочинів, також до них за допомогою звернулося понад 60 тисяч громадян.

Раніше поліція попередила українців про масштабну кібератаку: як зберегти свої гроші.

До слова, нещодавно поліція затримала у США банду, яка пограбувала українські банки на $35 млн. До злочинного угруповання входило близько 25 осіб з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану. Організаторами банди є громадяни України, які одночасно мають громадянство США, де вони й легалізували незаконно отримані кошти.

На початку квітня кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків.

У березні правоохоронці повідомили, що шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців.