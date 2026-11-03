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Антидроновий купол над Києвом: Флеш розкрив результати спецоперації

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Антидроновий купол над Києвом: Флеш розкрив результати спецоперації
До роботи долучили всіх основних українських виробників засобів РЕБ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Флеш: Росія призупинила використання шахедів із дистанційним керуванням

Над Києвом розгорнули масштабну систему радіоелектронної боротьби, покликану перешкоджати дистанційному керуванню російськими ударними безпілотниками. Спеціальна операція змусила противника зробити паузу у використанні такої технології та шукати інші способи управління дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова (Флеш) у Telegram.

Як працює захисний купол над столицею

За словами Бескрестнова, йдеться про протидію реактивним шахедам, якими російські оператори можуть керувати безпосередньо з території РФ. Для цього противник використовує технологію MESH-радіозв'язку.

Радіомодеми, встановлені на безпілотниках, забезпечують канал зв'язку з оператором. Це дає змогу не лише передавати дані, а й дистанційно керувати польотом дрона, шукати цілі та коригувати його рух.

Українські фахівці мали створити над столицею захисний радіоелектронний купол, який перешкоджав би такому зв'язку. За задумом, система повинна ускладнювати обмін сигналами між російськими операторами та безпілотниками, які перебувають у повітрі над Києвом.

Антидроновий купол над Києвом: Флеш розкрив результати спецоперації фото 1
фото: Флеш

Бескрестнов наголосив, що завдання було масштабним: основний обсяг робіт необхідно було виконати протягом кількох тижнів, охопивши все місто.

За словами радника президента, обладнання встановлювали на багатьох сотнях локацій по всьому Києву. До роботи долучили всіх основних українських виробників засобів РЕБ. Вони цілодобово виготовляли необхідне обладнання та монтували його на визначених майданчиках.

Антидроновий купол над Києвом: Флеш розкрив результати спецоперації фото 2
фото: Флеш

Операція об'єднала зусилля кількох державних структур і військових підрозділів. Серед учасників Флеш назвав:

  • Генеральний штаб Збройних сил України;
  • Міністерство оборони України;
  • Міністерство внутрішніх справ;
  • Раду національної безпеки і оборони;
  • Офіс президента;
  • виробників засобів радіоелектронної боротьби;
  • інші підрозділи Збройних сил України.

За словами Бескрестнова, операція перебувала під постійним контролем президента України.

«Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати шахеди, шукати інші рішення», – повідомив радник президента.

Він подякував усім, хто долучився до реалізації проєкту, та наголосив на складності не лише технічної, а й організаційної частини роботи.

Антидроновий купол над Києвом: Флеш розкрив результати спецоперації фото 3
фото: Флеш

Флеш пояснив, чому вирішив розповісти про операцію

Після оприлюднення інформації про захисний купол Бескрестнов окремо прокоментував реакцію аудиторії. За його словами, раніше він переважно розповідав про нові технології противника та загрози, але уникав публічних повідомлень про українські успіхи.

Радник президента зазначив, що через це нерідко чув звинувачення в бездіяльності української сторони. Саме тому вирішив поділитися результатами роботи над протидією MESH-модемам російських шахедів.

Водночас частина користувачів розкритикувала його за оприлюднення подробиць операції, закликаючи не розголошувати такі відомості.

«На жаль, неможливо всім догодити. Завжди хтось буде чимось незадоволений», – написав Флеш.

Водночас радник не розкрив технічних характеристик системи, точного розташування обладнання чи інших деталей, які могли б допомогти противнику.

Нагадаємо, у червні 2026 року Флеш розповідав про російську мережу радіоретрансляторів у Білорусі, яка допомагала окупантам керувати шахедами та розвідувальними безпілотниками над Києвом і західними областями України. Після вимкнення чотирьох ретрансляторів Росія втратила можливість такого онлайн-керування через цю мережу. Детальніше – у матеріалі «Главкома».

 

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Теги: Київ радник Офіс президента технології росія дрон

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