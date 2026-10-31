Куди сходити у Києві 2-8 листопада 2026 року: концерти, вистави та виставки

3 листопада Національний музей «Київська картинна галерея» презентує масштабну ретроспективу українського художника-нонконформіста Віктора Григорова

Наступний тиждень у столиці обіцяє бути насиченим яскравими мистецькими подіями. Зокрема, 3 листопада Національний музей «Київська картинна галерея» презентує масштабний ретроспективний проєкт «Віктор Григоров. Життя», який відкриє киянам суперечливий та чуттєвий світ видатного українського нонконформіста. Крім того, на містян чекають гучні театральні прем'єри, особливі концертні програми від вітчизняних зірок та глибокі осмислення класики.

«Главком» зібрав найцікавіші культурні заходи Києва на період з 2 по 8 листопада, які варто внести до свого календарного плану.

Зміст

Концерти

Масштабний концерт проєкту «Мій Music Hall»

7 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться новорічний концерт унікального проєкту «Мій Music Hall», створеного продюсеркою Оленою Мозговою. За словами продюсерки, на глядачів чекає нестандартна режисура, яскраві постановки, особлива атмосфера, сучасні хіти і легендарні композиції від топових артистів.

Зірковий склад артистів: Verka Serduchka, Ірина Білик, Zlata Ognevich, Melovin, Kazka, Віталій Козловський, Shumei, Анна Трінчер, Freedom Jazz та багато інших зірок.

Квитки можна придбати за посиланням.

Коли: 7 листопада, 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Lama. Концерт «Непочуті пісні + хіти»

Співачка Lama виступить у столиці з особливою програмою. Окрім головних хітів, які знають мільйони, артистка виконає композиції, що роками не звучали наживо або й взагалі ще ніколи не виконувалися зі сцени, а також презентує кілька живих прем'єр.

Глядачі матимуть змогу потрапити на формат Meet & Greet (відвідати саундчек, поспілкуватися співачкою та зробити фото). У межах події також відбудеться благодійний аукціон на підтримку БФ «КрилаМи» для забезпечення українських військових дронами та технологічними рішеннями.

Коли: 5 листопада, 19:00.

Місце проведення: Caribbean Club (Карібіан Клаб), вул. Симона Петлюри, 4.

Концерт гурту «Мотор’ролла» у Docker Pub

Легенди українського року – гурт «Мотор’ролла» – виступлять у столиці з драйвовою програмою своїх головних хітів. Музиканти, які понад 30 років на сцені, виконають перевірені часом чесні рок-композиції («8 колір», «Надихай», «Не дзвонила, не заходила», «Жар-птиця», «Колись»). Подія має також благодійну мету – підтримку українських військових.

Коли: 7 листопада, 19:00.

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Виставки

Відкриття виставки Віктора Григорова «Життя»

3 листопада Національний музей «Київська картинна галерея» презентує масштабну ретроспективу українського художника-нонконформіста Віктора Григорова. Експозиція досліджує, як в одному митці уживалися автор монументальних робіт (мозаїк, вітражів, рельєфів) та творець вишуканих полон у жанрі ню.

На виставці представлені рідкісні ранні твори майстра, ескізи до відомих проєктів та чуттєві фемінні образи кінця 1990-х – початку 2000-х років.

Коли: відкриття виставки 3 листопада.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: 16 вересня – 7 грудня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Дмитро Нагурний. Віддзеркалення»

До 80-річчя від дня народження Дмитра Нагурного відкрили виставку в галереї «Ню Арт». Ретроспектива охоплює понад 50 років творчості живописця, графіка та монументаліста – від ранніх студентських робіт 1960-х до пізніх творів 2010-х.

Експозиція демонструє різноманіття технік і жанрів митця. Серед них – олійний і акриловий живопис, енкаустика й темпера, графічні начерки кульковою ручкою та тушшю, фотоколажі та плакатна графіка. Є, зокрема, роботи, які осмислюють Чорнобильську катастрофу, київські та мандрівні пейзажі, сакральні й міфологічні образи тощо.

Ця виставка дає змогу побачити повну палітру художньої спадщини майстра, чий творчий пошук єднав класичні традиції, авангард і глибоке філософське осмислення буття, – говорять у галереї.

Коли: з 9 жовтня до 14 листопада.

Місце проведення: Галерея «Ню Арт», вул. Михайла Грушевського, 28/2

Музичні та літературні вечори

Класика під зорями Allegretto

Київський Планетарій в рамках власного мистецького проекту ARTSpace разом з музикантами Almia music представляють мистецький концерт класичної музики Аllegretto. Це фантазії, народжені живою музикою у синтезі з вражаючими повнокупольними проекціями у форматі 360° Київського Планетарію.

Аllegretto – концерт для тих, хто надихається естетикою живого звучання та бажає відкрити для себе новий формат класичної музики.

Коли: 6 листопада,19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Театри

Вистава «Тигролови»

Киян та гостей міста запрошують на оригінальну театральну подію за мотивами відомого роману Івана Багряного. В основі дійства – давня легенда про щастя та сміливих тигроловів, яку глядачам переказує загадкова дівчина в масці японського театру Но.

Оповідачка виникає нізвідки й розгортає історію інженера Григорія Многогрішного та дикої й нестримної Наталки крізь призму музики, автентичного народного співу й струнних мотивів. У цій постановці японські театральні традиції химерно переплітаються з українською тайгою, де втеча, кохання та прагнення свободи звучать без слів.

Коли: 2 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.

Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової

В основі вистави п'єса М. Кадо «Жорж і Фридерик. Вона та Він» про найвідоміший роман ХІХ століття – кохання видатної французької письменниці Жорж Санд та геніального польського композитора Фридерика Шопена, який тривав майже десять років. Атмосфера дійства, сама історія про творчість і народження романтичних взаємин двох великих людей, зіткана з музики, поезії та візуальних образів. Згодом вона змінюється, як і почуття та стосункигероїв, відображаючи драму та світ унікальної творчості Ж. Санд та Ф. Шопена. Вистава не випадково названа «бенефісною», оскільки головну роль у ній виконує неповторна Лариса Кадочникова. Роль, про яку вона мріяла не один рік…

Коли: 5 листопада, 18:30.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава «Величне століття. Веселе»

Сюжет переносить глядачів у селище Веселе після Перемоги України, де життя здається щасливим та передбачуваним. Проте спокій громади руйнується в один момент, коли голова селища Толік робить сенсаційну заяву. Камінгаут очільника стає магічним дзеркалом, у якому зникають ілюзії місцевих жителів, а у селищі починають з'являтися привиди. Це вистава-лабіринт про руйнування ілюзій, власні страхи та пошук правди у суспільстві.

Коли: 6 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Браво, Джуліє!»

У Будинку офіцерів ЗСУ відбудеться прем'єра вишуканої комедії за мотивами знаменитого роману Вільяма Сомерсета Моема «Театр». Постановка присвячена ювілею Народної артистки України Ольги Сумської, яка втілить на сцені образ примадонни Джулії – жінки, чиє життя повністю належить сцені.

Сюжет розгортається довкола знаменитої акторки, у чиє спокійне та розмірене життя раптово вриваються молодий шанувальник, нові почуття, ревнощі та тонка гра самолюбства. На глядачів чекають дотепний британський гумор, розкішні костюми й блискучий акторський ансамбль.

У ролях: Ольга Сумська, Олексій Яровенко, Любава Грешнова, Віталій Борисюк, Ірина Калашник, Олексій Вертинський, Андрій Сторожик / Станіслав Мельник.

Коли: 6 листопада, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів ЗСУ, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава Hamlet TBD

В основі постановки – п'єса Тома Стоппарда, яка деконструює шекспірівського «Гамлета» та виводить на перший план другорядних персонажів – Розенкранца і Гільденстерна. Вони опиняються у світі, де правила ніхто не пояснив, а майбутнє невідоме. Режисерка Тетяна Костинюк паралелить цей сюжет із досвідом українців під час війни – відчуттям невизначеності, пошуком знаків та намаганням зберегти власну ідентичність. Наскрізною метафорою вистави стануть карти Таро як символ спроб передбачити завтрашній день.

У ролях: Роман Ясіновський, Анастасія Бабій, Ян Корнєв, Дмитро Короленко, Христя Люба, Тетяна Остапенко, Вадим Охоцький, Дарʼя Пльондер, Марія Шуліка.

Коли: 7-8 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.