Шість вулиць у Києві залишилися без води

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням водопостачання

Сьогодні, 15 лютого з 16:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.

Тимчасово відключили воду за таким адресами:

вул. Пушкінська, 5, 2-4/7 вул. Осиповського, 4/8, 4/4, 4/3, 4/9 вул. Васильківська, 100А вул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20 вул. Волинська, 53 бул. Вацлава Гавела, 53.

«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень», – йдеться у повідомленні Київводоканалу. Орієнтовний термін виконання робіт – 1 доба.

У Київводоканалі нагадують, більш детальну інформацію про планові та аварійні відключення холодної води можна дізнатися за номером 15-81 або (044) 200-73-01 або за допомогою онлайн-сервісів: залишивши повідомлення у чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) та «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерська служба працює цілодобово, без вихідних.

Також, у Київводоканалі звертають увагу на те, що вода може бути відсутня через роботи, які проводяться всередині будинку, в цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).

Варто зазначити, Київводоканал займається постачанням лише холодної води, у разі відсутності гарячої води необхідно звернутись до Київтеплоенерго.