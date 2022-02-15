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    Шість вулиць у Києві залишилися без води

    Орієнтовний термін виконання робіт&nbsp;&ndash;&nbsp;1&nbsp;доба - Шість вулиць у Києві залишилися без води
    Орієнтовний термін виконання робіт – 1 доба
    фото з відкритих джерел

    Ремонтні бригади вже працюють над відновленням водопостачання

    Сьогодні, 15 лютого з 16:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.

    Тимчасово відключили воду за таким адресами:

    1. вул. Пушкінська, 5, 2-4/7
    2. вул. Осиповського, 4/8, 4/4, 4/3, 4/9
    3. вул. Васильківська, 100А
    4. вул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    5. вул. Волинська, 53
    6. бул. Вацлава Гавела, 53.

    «Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень», – йдеться у повідомленні Київводоканалу. Орієнтовний термін виконання робіт – 1 доба.

    У Київводоканалі нагадують, більш детальну інформацію про планові та аварійні відключення холодної води можна дізнатися за номером 15-81 або (044) 200-73-01 або за допомогою онлайн-сервісів: залишивши повідомлення у чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) та «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерська служба працює цілодобово, без вихідних.

    Також, у Київводоканалі звертають увагу на те, що вода може бути відсутня через роботи, які проводяться всередині будинку, в цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).

    Варто зазначити, Київводоканал займається постачанням лише холодної води, у разі відсутності гарячої води необхідно звернутись до Київтеплоенерго.

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    Теги: Київ Київводоканал водопостачання
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    Шість вулиць у Києві залишилися без води