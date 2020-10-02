Під час Євромайдану на замовлення дискредитував Кличка. Журналісти-розслідувачі викрили Дубінського



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Під час Євромайдану Олександр Дубінський виконував замовлення оточення Януковича

Дубінський пропонував зняти фейк про польоти Кличка до Москви

Під час Євромайдану Олександр Дубінський виконував замовлення оточення Януковича з дискредитації революції та її лідера Віталія Кличка. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Журналісти оприлюднили переписку Дубінського з Ольгою Семченко, главою медіахолдингу «Вести» і громадянською дружиною тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Дубінський розписав план «Майдан меншини», який, крім іншого, передбачав відомий фейк «про повій на Майдані», а також «активності» за Кличком. Так, за сценарієм Дубінського було знято постановочний відеоролик за участі повій, які розповідали про те, що надають секс-послуги учасникам Євромайдану, зокрема членам партії «Удар».

Крім того, Дубінський запропонував очорнити Віталія Кличка фейковими польотами до Москви. «Багато розмов на тему фейкового сюжету про Віталія Кличка (в переписці. – Ред.). Ідея в тому, щоб показати, як Кличко літає до Москви. Для цього Дубінський пропонує орендувати один із чартерних літаків, яким користується і Кличко, зганяти цей літак до Росії, а потім просто намалювати дані про перетин кордону. У тексті сюжету, який Дубінський висилає Ользі, окремо виділено «фотошоп» і «підставний реалістичний спікер», – повідомляв Денис Бігус.

Фейкове «розслідування» про польоти Кличка мало вийти в двох серіях. Дубінський підготовку та подальшу рекламу оцінив у 50 тис. доларів. Загальна вартість плану «Майдан меншини» становила 500 тис. доларів.

Дубінський продовжує кампанію з дискредитації Кличка досі. Нагадаємо, 16 липня 2020 року на з'їзді партії «Слуга народу» за участі президента та вищих керівників країни Дубінський запропонував використовувати кримінальні справи проти оточення Кличка на місцевих виборах. Він зазначив: якщо «Слуга народу» діятиме однією командою, Кличко «попливе» і «не доживе до виборів». Перед цим нардеп додав: якщо він «чимось або кимось займається», то робить це, «поки людина не помре».