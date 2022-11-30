Якою буде головна ялинка України: Кличко розповів всі деталі 

Новорічну красуню та прикраси для неї надасть бізнес та меценати

У столиці встановлять символічну ялинку незламності

Цьогоріч у Києві встановлять символічну ялинку незламності. Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергоощадними гірляндами, які світитимуться від генератора. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Неподалік від генератора плануємо встановити точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів. Після свят бізнес, який надає генератор та забезпечить його роботу, обіцяє передати цей генератор військовим.

«Встановимо головну ялинку, як і зазвичай, на Софійській площі. Місто не витрачатиме коштів, новорічну красуню та прикраси для неї надасть бізнес та меценати», – йдеться в повідомленні.

Оздоблена ялинка буде прикрасами минулих років. Тисяча іграшок, а саме кулі синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів надасть компанія «Глобал Декор». Верхівку ялинки прикрашатиме герб України.

Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде.

Нагадаємо, на столичній ВДНГ з’явиться новорічна ялинка і фотозони за 1,4 млн грн.

Як відомо, у цьому році в Україні не відбудеться масштабних святкувань Нового року та проведення зимових ярмарків, однак ялинку все-таки встановлять.