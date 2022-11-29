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Не така, як завжди: якою цього року буде головна ялинка країни

Альона Боженко
glavcom.ua
Не така, як завжди: якою цього року буде головна ялинка країни
Як прикрашатимуть ялинку у Києві цьогоріч
фото ілюстративне

Новорічне дерево у столиці відрізнятиметься від традиційного розмірами та яскравістю

Цього року головну ялинку країни все-таки встановлять на Софіївській площі, проте вона суттєво відрізнятиметься від тої, яку звикли бачити кияни. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

У цьому році в Україні не відбудеться масштабних святкувань Нового року та проведення зимових ярмарків, однак ялинку все-таки встановлять.

Голова компанії, яка займається організацією локації, Ігор Добруцький розповів, що ялинки, яку планували встановити, не буде. До того ж вона відрізнятиметься від традиційної розмірами та яскравістю.

«Попередній ескіз ялинки більше не розглядається. Основні варіанти пішли в архів. Нова ялинка має бути висотою до 10 метрів і без ілюмінації», – розповів Добруцький.

Для порівняння: попередні головні ялинки на Софійській були висотою по 30 метрів.

Зазначається, що ялинка, як і у минулі роки, буде штучною. Серед додаткових прикрас планується встановити вертеп і дідуха. Також разом із великою ялинкою, за словами Добруцького, створять її малу копію. Це зелене деревце розмістять на першому поверсі Музею історії міста Києва.

Нагадаємо, мер Києва Кличко раніше повідомив, що у столиці цього року таки встановлять головну ялинку. Відомо, що у столиці буде кілька новорічних локацій, в тому числі на Софійській площі. Ялинки будуть встановлені за рахунок бізнесу.

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Теги: кияни ялинка

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