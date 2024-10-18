Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві

Температура вночі знизиться до 0...+2°С

Сьогодні, 18 жовтня, в Києві та Київській області очікуються сильні заморозки. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки у столиці та про другий у регіоні. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Синоптики попереджають, що вночі у регіоні будуть сильні заморозки у повітрі від 0...+3°С. Температура повітря вдень підвищиться до +7...+12°С.

У Києві 18 жовтня також очікуються заморозки – температура вночі знизиться до 0...+2°С, вдень стовпчики термометра коливатимуться від +8...+10°С. Загалом у столиці вночі з 18 по 20 жовтня передбачаються заморозки у повітрі 0...+2°С. Рівень небезпеки – перший, жовтий.

Сильні заморозки не оминуть і сам регіон, рівень небезпеки – другий, помаранчевий. Температура становитиме 0...+3°С.

Нагадаємо, у Карпатах засніжило, а лісами ходять ведмеді. Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що на горі Піп Іван температура повітря знизилася до -8°С.

Раніше у вересні одразу в кількох областях України випав сніг. Опади помітили в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Сніг випав на Драгобраті, під Петросом та на Пожижевській полонині.