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ЗСУ «затрофеїли» рідкісну ворожу техніку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ «затрофеїли» рідкісну ворожу техніку
«Охотник» з'явився у 2019 році, але кількість їх обмежена
фото з відкритих джерел

Безпілотник-невидимка «Охотник» упав з неба над містом Часів Яр

Українські військові на сході України отримали несподіваний подарунок: рідкісний безпілотник-невидимка російських ВКС С-70 «Охотник» упав з неба над містом Часів Яр. Ця подія стала важливим моментом у військових діях, адже Росія має лише кілька таких безпілотників, і тепер один із них або, принаймні, його уламки, опинився в руках України та її союзників. Про це повідомило видання Forbes.

Наразі неясно, що стало причиною падіння безпілотника. За словами видання Forbes, на відео, знятому з землі, видно, як БПЛА димить, падаючи на землю, що свідчить про те, що він був пошкоджений. Однак пошкодження виявилися значно меншими, ніж можна було б очікувати від ракет класу «повітря-повітря» або «земля-повітря». Це може вказувати на те, що «Охотник» зазнав якоїсь технічної проблеми, а не був знищений внаслідок прямого удару.

Одна з ймовірних причин падіння полягає в тому, що «Охотник» міг потрапити під вплив потужних радіоперешкод, які часто використовуються в цьому секторі фронту. Як стверджують експерти, дрон, імовірно, не має повної автономності, а залежить від постійного зв'язку з операторами на землі. Цю особливість конструкції українські та союзні аналітики можуть підтвердити або спростувати, вивчаючи залишки «Охотника».

Ця втрата є ганьбою для російських ВКС, які вже списали понад 100 бойових літаків, включаючи як мінімум один істребник-невидимку Су-57, через дії українських артилеристів, ракет та безпілотників. Втрата такої рідкісної та дорогої техніки в умовах активних бойових дій завдає суттєвого удару по іміджу російських збройних сил.

Інформація про «Охотника» з'явилася вперше в 2019 році, і за п’ять років з моменту дебюту залишається неясним, чи «Сухий» виготовив достатню кількість таких апаратів для оснащення підрозділів на передовій. Виникає питання, чи міг цей безпілотник бути призначений для випробувань, адже російським ВКС не вперше відправляти тестові літаки в зони бойових дій для збору даних.

Втрати у російських ВКС, які, за оцінками, вже сягнули серйозних масштабів, підривають довіру до їх здатності виконувати завдання у повітрі. Падіння «Охотника» вказує на те, що навіть у сучасних війнах, де технології відіграють важливу роль, втрата техніки може відбутися внаслідок неочікуваних обставин, таких як електронна війна чи технічні несправності.

Таким чином, падіння безпілотника С-70 «Охотник» може мати далекосяжні наслідки для російських військових програм, що стосуються безпілотних технологій. Це також підкреслює важливість електронної війни в сучасних конфліктах і потенційний вплив на тактику, що використовує противник. Україні та її союзникам тепер відкривається можливість вивчити конструкцію «Охотника», що може дати додаткові переваги на полі бою.

Нагадаємо, Росія все частіше під час атак на Україну застосовує не лише безпілотники типу «Шахед», але й дрони невідомого типу.

Також відомо, що головний конструктор російських дронів отримав підозру від СБУ

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Теги: Часів Яр земля війна військові технології повітря безпілотник Forbes відео подарунок росія

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