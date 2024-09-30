Радіаційний фон у нормі: яка якість повітря у столиці

Підвищеного вмісту шкідливих речовин не фіксується

Станом на 08:00 30 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 30.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4.8 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –15.7 мкг/м3;

Діоксид азоту – 6.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 0.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 219.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 53.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 36.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –7 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –18.7 мкг/м3;

Діоксид азоту – 10.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 5.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 242.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 51.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.125 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 73.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –8.7 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –36.2 мкг/м3;

Діоксид азоту – 16.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 0.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 236.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 43.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 3.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 35 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –11.2 мкг/м3;

Діоксид азоту – 20.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 18.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 328.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 80.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 0.2 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 16.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –5.2 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –16.1 мкг/м3;

Діоксид азоту – 13.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 507.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 49.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – дані станом на 08:00 відсутні;

Оксид азоту – 4.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 12 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 28.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –7.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –15.8 мкг/м3;

Оксид вуглецю – 250.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 4.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 17.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Оксид азоту – 2.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 29 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –8.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –16.5 мкг/м3;

Озон – 52 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 266.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 7.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 11.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Сірководень – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

Оксид азоту – 4.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

Нагадаємо, протягом понеділка, 30 вересня, у Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі місцями по області пройде короткочасний дощ, вдень буде без опадів. Як прогнозують синоптики, погода у Києві наступного тижня буде хмарною, і подекуди дощовою. Однак денна температура повітря триматиметься трохи нижче позначки у 20 градусів тепла.