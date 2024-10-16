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Німецькі винищувачі перехопили літак РФ над Балтійським морем

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Німецькі винищувачі перехопили літак РФ над Балтійським морем
Над Балтійським морем перехопили російський Іл
фото з відкритих джерел

Російський літак-розвідник Іл-20 залетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем

Німеччина підняла винищувачі в повітря через російський розвідувальний літак Іл-20, який увійшов у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем. Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини. 

За інформацією військово-повітряних сил Німеччини, російський літак прямував без радіозв'язку та без поданого плану польоту між німецьким островом Рюген і данським островом Борнхольм. Він перебував у повітряному просторі над міжнародними водами Балтійського моря.

У відповідь з аеродрому «Росток-Лаазі» було піднято два винищувачі Eurofighter, які отримали завдання встановити візуальний контакт із літаком-порушником.

Протягом 2024 року військово-повітряні сили країн НАТО та Європи неодноразово перехоплювали російські літаки над Європою, зокрема у міжнародному повітряному просторі, поблизу кордонів країн Альянсу.

Найбільш частими були випадки перехоплення в районі Балтійського моря, де російські літаки, такі як Іл-20 (розвідувальні літаки) та Ту-95 (стратегічні бомбардувальники), літали поблизу повітряних кордонів Литви, Латвії та Естонії, не дотримуючись правил повітряної навігації (без радіозв'язку або подання плану польоту). Зокрема, Німеччина та Великобританія часто підіймали свої винищувачі для перехоплення, забезпечуючи візуальний контакт і контроль над ситуацією.

Винищувачі Норвегії та Великобританії також брали участь у перехопленнях російських бомбардувальників та розвідувальних літаків, що підлітали до північних кордонів Європи. Одним із таких інцидентів було перехоплення Ту-95, коли російські літаки летіли в бік узбережжя Норвегії.

Нагадаємо, у суботу, 3 серпня, над Балтійським морем поблизу Латвії зафіксували активність російських винищувачів. Німецькі та шведські літаки піднялися для перехоплення. 

До слова, 23 вересня військові США перехопили кілька російських військових літаків біля узбережжя Аляски, про що стало відомо пізніше. Відповідне відео та фото оприлюднило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. 

Також раніше повідомлялось, що 14 червня, російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили винищувачі Gripen. 

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Теги: Німеччина літак військові повітря перехоплення

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