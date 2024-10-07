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Киянам слід готуватися до негоди: проноз погоди на 7 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Киянам слід готуватися до негоди: проноз погоди на 7 жовтня
У Києві та області знову йтиме дощ
фото: glavcom.ua

У Києві вдень буде +12...+14℃

У Київській області 7 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями, а вночі буде помірний дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +7...+16°С. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Київщині невеликий дощ пройде вдень. Вночі температура повітря коливатиметься від +7...+12°С, вдень показники не сильно збільшаться, буде  +11...+16°С.

Киянам слід готуватися до негоди: проноз погоди на 7 жовтня фото 1

У Києві вночі температура вночі триматиметься в межах 10℃, вдень буде +12...+14℃.

Нагадаємо, 7 жовтня – Всесвітній день архітектора і архітектури, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, Всесвітній день охорони місць проживання та Міжнародний день лікаря. Віряни вшановують день пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха. 

Теги: погода прогноз погоди дощ Київ

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