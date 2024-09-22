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Названо одне з найкрасивіших місць на планеті

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Названо одне з найкрасивіших місць на планеті
Тоберморі – невелике містечко на заході Шотландії, в окрузі Аргайл-енд-Б’ют, розташоване у північно-східній частині острова Мал
фото з відкритих джерел

Унікальні ландшафти, свіже повітря, автентична архітектура та відсутність туристів роблять віддалені шотландські місцевості справжніми перлинами для незабутнього відпочинку

Уявіть собі місце, де час плине повільніше, а шум міста поступається місцем шепоту вітру та крикам чайок. Місце, де яскраві будиночки туляться до берега смарагдової бухти, а гори гордо здіймаються до неба, оповиті легкою пеленою туману. Це Тоберморі – прихована перлина на заході Шотландії, що чекає на тих, хто прагне втекти від буденності та зануритися в атмосферу спокою та краси. Про це пише видання Express.

Містечко, розташоване у північно-східній частині острова Мал.

Названо одне з найкрасивіших місць на планеті фото 1

Тоберморі славиться не лише неймовірними ландшафтами, а й можливістю спостерігати за китами і дельфінами. Тоберморі видно здалеку: яскраві будівлі стоять на березі тихої бухти, а довкола – мальовнича первозданна природа. Щодня з міста відправляються човни, які везуть бажаючих побачити дельфінів, тюленів і навіть китів. Такі подорожі можуть тривати від однієї години до семи днів.

Названо одне з найкрасивіших місць на планеті фото 2

Попри те, що Тоберморі – рай для любителів дикої природи, саме містечко пропонує чимало розваг. Тут є багато магазинів, де продається все: від шоколаду та меду до мила та книг. Пообідати можна в місцевих ресторанах і кафе. На Мейн-стріт є готелі і гостьові будинки, а також чудовий вибір місцевих виробів мистецтва та ремесел.

Нагадаємо, Названо найкращі міста Європи для піших прогулянок.

Теги: Шотландія повітря архітектура природа

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