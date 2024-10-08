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Радіаційний фон у нормі: який стан повітря у Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Радіаційний фон у нормі: який стан повітря у Києві
фото: glavcom.ua

Вміст забруднюючих речовин у місті низький 

Рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві станом на 08:00 8 жовтня дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 12.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 11.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 260.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 46.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 9.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 12.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 28 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 330 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 32.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 11.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.123 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 13.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 8.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 20.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 312.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 38.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 13.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 10.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 12 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 51.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 465.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 12.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 36 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.095 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 13.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 9.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 13.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 353.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 52.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 5.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 12.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.6 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 314.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 43 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 12 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –11 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –14.5 мкг/м3;
  • озон – 36.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 386.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 27.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 13.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
    Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

Нагадаємо, у вівторок, 8 жовтня, в Київській області очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. У Києві ситуація буде подібною. Температура повітря вночі буде від +6...+11 °C, вдень ситуація зміниться, але не кардинально – +12...+17 °C. У столиці також очікується хмарна погода без опадів. У Києві температура повітря вночі коливатиметься від +8...+10 °C, а вдень підніметься до +15...+17 °C.

Теги: екологія повітря погода

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