Ситуація з пожежами загострюється: Київщина посилює заходи безпеки

Під час жнив нерідко виникають пожежі на полях

Київщина посилює протидію масовим пожежам в екосистемах

На території Київщини посилять роботу з протидії виникненню пожеж у природних екосистемах. Питання про потребу вживання додаткових заходів у цьому напрямі було розглянуто під час позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС. У нараді взяв участь перший заступник голови Київської облдержадміністрації Дмитро Назаренко. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Ретельну роботу щодо протидії масовим пожежам в екосистемах регіону ми розпочали ще з початку року. Це дало нам змогу підготуватись до спекотного літнього періоду та мінімізувати ризики загорянь. Наприклад, у порівнянні з минулим роком кількість торф’яних пожеж у нас зменшилась на 95%, лісових – на 83%, трав’яного настилу – на 51%. Проте ми розуміємо, що пік підвищеної пожежної небезпеки на нас чекає ще попереду. Тож будемо посилювати в області комплекс першочергових превентивних заходів», – зазначив Назаренко за результатами засідання.

Посадовець уточнив, що в усіх районах Київщини започатковані рейди щодо виявлення порушень правил пожежної безпеки. Зокрема, мобільні групи провели вже 344 перевірки. Інспекції в регіоні продовжуються.

«Ми співпрацюємо з усіма профільними службами регіону. Стежимо за справністю пожежної техніки. Долучаємо до роботи очільників наших територіальних громад. Проте в питанні збереження екосистем ключовим залишається важливість інформаційних кампаній. Люди мають розуміти, що потрібно бути дуже обережними. Інакше халатність може призвести до непоправної шкоди», – резюмував Назаренко.

За даними Головного управління ДСНС у Київській області, ситуація з пожежами в екосистемах з кожним днем загострюється.

Так, з початку року на території Київської області виникло 1 649 пожеж трав’яного настилу на площі 1 341 га, 22 пожежі в лісових масивах та 5 займань торфу.

Причинами численних пожеж у природних екосистемах є необережне поводження з вогнем дітей та дорослих, спалювання сміття поблизу житлових будинків і на території, прилеглій до лісових масивів, іскри з вихлопних труб автотранспорту, блискавки, самозаймання промасленого обтирального матеріалу, ефект фокусування сонячних променів на склі та консервних бляшанках, залишених людьми на природі.

Рятувальники закликають дотримуватися наступних правил пожежної безпеки:

не кидайте сірників, що горять, і недопалків;

розпалюйте вогнище тільки на очищеному до шару ґрунту майданчику;

залишаючи місце відпочинку, загасіть вогнище водою або закидайте землею до повного припинення горіння або тління;

пожежу, що починається, загасіть водою або закидайте землею.

«Обов’язково, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не наражайте себе на небезпеку», – закликає ДСНС.