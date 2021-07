Анталія у вогні: три людини загинули, понад сотня постраждалих

Щонайменше три людини стали жертвами лісових пожеж у турецькій Анталії. Пожежі вирують поблизу міста Манавгат. Про це повідомляє CorrespondentTR.

До лікарень через пожежі потрапили 58 осіб. Всього відомо про 122 постраждалих.

«На даний момент три людини загинули в результаті пожежі в Анталії/Манавгат», – йдеться в повідомленні.

Forest fires spreading fast



District Governor of #Manavgat Mustafa Yiğit: "We are experiencing an unprecedented fire. We hope that there will be no loss of life. The fire has spread to the cemetery in Evrenseki. We are doing our best."



@yilmaz_fatmaapic.twitter.com/jWhaof9tGb