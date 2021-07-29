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    Анталія у вогні: три людини загинули, понад сотня постраждалих

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    В Анталії другу добу вирують лісові пожежі - Анталія у вогні: три людини загинули, понад сотня постраждалих
    В Анталії другу добу вирують лісові пожежі
    Фото: Reuters

    Загалом у Туреччині заразі гасять 10 лісових пожеж

    Щонайменше три людини стали жертвами лісових пожеж у турецькій Анталії. Пожежі вирують поблизу міста Манавгат. Про це повідомляє CorrespondentTR.

    До лікарень через пожежі потрапили 58 осіб. Всього відомо про 122 постраждалих.

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    Анталія у вогні: три людини загинули, понад сотня постраждалих
    Анталія у вогні: три людини загинули, понад сотня постраждалих
    Анталія у вогні: три людини загинули, понад сотня постраждалих

    «На даний момент три людини загинули в результаті пожежі в Анталії/Манавгат», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вчора в турецькому місті Манавгат, що у районі Анталії, спалахнула лісова пожежа. Мешканців трьох мікрорайонів евакуювали.

    У МЗС повідомили, що українців серед постраждалих наразі немає. Керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик зауважив, що наразі туристам нічого не загрожує. За підрахунками посольства, зараз на курорті відпочиває щонайменше 100 тисяч українців.

    Лісова пожежа почалася в районі Аксекі і звідти поширилася на Манавгат.

    За словами районного голови Аксекі, в районі вигоріли близько 80% житлових будинків і гектари лісу.

    Спекотна погода та сильний вітер сприяли поширенню вогню по місту Манавгат, розташованому в 75 км на схід від курортного міста Анталія, і довколишніх селах.

    Міністр сільського господарства країни Бекір Пакдемірлі повідомив, що влада евакуювала 18 сіл і районів в Анталії, а ще 16 сіл були евакуйовані в сусідніх провінціях Адана і Мерсин.

    У середу мер Анталії Мухіттін Бочек розповів, що пожежа почалася в чотирьох різних точках одночасно, і поки невідомо, що стало її причиною.

    Загалом в країні гасять 10 лісових пожеж. До боротьби з вогнем залучені понад 1800 пожежників, 29 гелікоптерів та 458 машин.

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    Теги: Туреччина пожежа стихійні лиха Анталія надзвичайні ситуації
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    Анталія у вогні: три людини загинули, понад сотня постраждалих