Скандал в Оболонському ліцеї: директорка обурена безладом в укритті, який влаштовують кияни

Подерті меблі, порожні пляшки, разові стаканчики та паперові серветки на підлозі. У такому стані лишається укриття після закінчення тривоги

Директорка ліцею звернулася до всіх відвідувачів укриттів

Директорка Ліцею №8 Оболонського району Києва Тетяна Осадча публічно звернулася до мешканців міста через ситуацію, що склалася у шкільному укритті. Вона висловила підтримку колегам – директорам закладів освіти Оболонського району Ользі Лосенко та Євгену Полякову – щодо «байдужості та ненормального ставлення до безпечного простору» з боку деяких дорослих, які ховаються у сховищах освітніх закладів під час повітряних тривог. На підтвердження своїх слів Осадча опублікувала фотографії з наслідками перебування жителів міста у бомбосховищі на території ліцею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Тетяни Осадчої.

«Спочатку не хотіла виносити це на загал. Але біль і розчарування змушують звернутися до всіх сусідів», – написала Тетяна Осадча у Facebook.

За її словами, укриття ліцею створювалося передусім для безпеки дітей, які щодня навчаються в школі й мають право на безпечний прихисток без безладу чи небезпечного середовища. Адміністрація та вчителі поступово облаштовували його, додаючи меблі, столики, стільці та диванчики для комфорту учнів.

Однак, як зазначає директорка, після кожної нової тривоги ситуація погіршується:

перевернуті та пошкоджені меблі;

захоплені «особисті» зони;

пляшки з-під алкоголю;

окурки;

залишки їжі просто на підлозі;

хамське ставлення до інших присутніх.

Сміття на підлозі в укритті на території ліцею після тривоги фото: Тетяна Осадча/Facebook

«Ми категорично проти таких дій. Укриття – не місце для вечірок, куріння і розпивання алкоголю. Це – простір для безпеки і підтримки, перш за все – для дітей», – наголосила Тетяна Осадча.

Директорка ліцею закликала жителів міста, які користуються укриттям, слідкувати за порядком фото: Тетяна Осадча/Facebook

Вона підкреслила, що держава, адміністрація ліцею та вчителі роблять усе можливе для створення гідних умов для учнів навіть під час тривог, але «не можуть мовчати, коли зусилля знецінюються безвідповідальністю і зневагою».

Директорка ліцею звернулася до всіх відвідувачів укриттів із закликом:

Поважати простір укриття.

Не залишати після себе сміття.

Поводитися гідно.

Не забувати, що поруч – діти.

«Укриття – не ваше, і не наше. Воно – для всіх, але насамперед – для дітей. Повага і відповідальність – це теж наша оборона», – завершила своє звернення Тетяна Осадча.

Підписники Осадчої обурилися такою поведінкою киян у бомбосховищі. Одні пропонують встановити камери спостереження, щоб контролювати порядок в укритті. Інші визнають, що мають таку саму проблему.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Нагадаємо, понад 80% дитячих садків та шкіл Києва забезпечені укриттями. Решта 20% також мають певні захисні споруди, 7% освітніх закладів столиці досі не мають сховищ. За словами заступника Київського голови КМДА, у більшості шкіл та садків наявні підвальні приміщення, однак їхня площа може бути недостатньою для одночасного розміщення всіх учнів і персоналу. У таких випадках застосовується змішана модель навчання, наприклад, у дві зміни. Це дозволяє оперативно та безпечно евакуювати дітей до наявних укриттів у разі повітряної тривоги.За словами чиновника, очікується, що до кінця 2025 року або упродовж другого півріччя 2026 року всі школи Києва будуть повністю забезпечені укриттями.