ДБР скасувало допити Шабуніна, він сьогодні має повернутися до військової частини

На 17 і 18 липня у Шабуніна були заплановані допити в ДБР

Державне бюро розслідувань скасувало два допити голові Центру протидії корупції, військовослужбовцю Віталію Шабуніну, якого звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Про це Шабунін повідомив в інтерв'ю Radio NV, передає «Главком».

«Мені скасували ще два допити, які мали бути завтра і післязавтра (17 і 18 липня – «Главком»), з єдиною метою – аби швидше позбутися в Києві. Тож я завтра з сьомої ранку відбуваю на місце служби на Харківщину», – заявив він.

Шабунін вважає, що через сталося через те, що «на 17 липня у нього було заплановано багато ефірів та кілька важливих міжнародних зустрічей». – «Не було жодного іншого приводу це робити. Ці допити були заплановані, вони були процесуально оформлені, були повістки, в мене було відрядження у військовій частині. Завтра зранку відбуваю назад».

Нагадаємо, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.

15 липня Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня.