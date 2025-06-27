Стало відомо, скільки розкішних автівок було завезено в Україну цьогоріч

63% усіх завезених в Україну авто, які підлягають податку на розкіш, цьогоріч – це Porsche

Майже половина від усіх автомобілів, які підпадають під податок на розкіш, було куплено киянами

За пʼять місяців 2025 року в Україну було завезено 131 автівку, яка підпадає під податок на розкіш. Це у 3,4 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року – 448 авто. Втім у порівнянні до 2021 дорогих автівок побільшало на 42%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані «Опендатабот».

«Різке зростання кількості авто, яке додатково оподатковується, сталося 2023 року. Тоді за пʼять місяців в Україну завезли 584 авто, що підпадали під податок на розкіш», – кажуть аналітики.

За пʼять місяців 2025 року в Україну було завезено 131 автівку фото: «Опендатабот»

Найбільше автівок потрапило до Києва – 43% від загальної кількості нововвезених за 2025 рік. Ще по 13% поїхало до Київської області та по 9% до Одеської та Львівської областей. 47% від усіх авто заряджають електрикою, а ще 23% – електрикою або бензином. Бензинові авто преміум-класу обіймають лише третє місце: 19%.

63% усіх завезених в Україну авто, які підлягають податку на розкіш, цьогоріч – це Porsche. Зокрема, популярні Porsche Taycan та Porsche Cayenne E-hybrid – 41% та 8% від усіх авто відповідно.

Найбільше преміальних автівок купують кияни фото: «Опендатабот»

На другій сходинці Mercedes-Benz – таких авто 21% від усієї кількості. Найбільшою прихильністю українців користуються Mercedes-Benz s 450 та Mercedes-Benz s 580 4matic — 15% разом від усієї кількості.

Цьогоріч найдорожчу автівку помітили в Києві – Rolls-Royce Cullinan Black Badge за ціною $700 тис. Також на наших вулицях можна зустріти Rolls-Royce Spectre, який коштує $600 тис.

63% усіх завезених в Україну авто, які підлягають податку на розкіш, цьогоріч – це Porsche фото: «Опендатабот»

Щороку в Україні оновлюється перелік автомобілів, які оподатковують транспортним податком. Наразі таких моделей 338, проте минулого року їх було більше – 468. З січня по квітень власники коштовних авто заплатили 87,2 млн грн податку. Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше, ніж за той самий період торік. Найбільше платників очікувано у Києві — 26,5 млн грн.

Нагадаємо, Міністерство економіки оприлюднило список машин, які підлягають оподаткуванню у 2025 році. До переліку потрапили автомобілі з об'ємом двигуна понад 2,5 літра. Рік випуску від року та пʼяти залежно від марки машини. Розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно Податкового кодексу України

Перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню, визначає Мінекономіки і до 1 лютого 2025-го оприлюднює на своєму сайті. Таким чином, після того, як перелік буде опубліковано, слід перевірити, чи є в цьому переліку марки належних автомобілів чи автомобіля.

Ставка податку на один автомобіль на рік становить 25 тис. грн (п. 267.4 ПКУ). У разі закінчення п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років (пп. 267.6.7 ПКУ).

До 1 липня фізособам, які мають відповідні авто у власності, повинні розіслати податкові повідомлення-рішення щодо сплати 25 тис. грн податку. Терміни сплати транспортного податку – протягом 60 днів після отримання повідомлення-рішення.