У Києві розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілу 22 вересня (адреса)

Внаслідок атаки ворога пошкоджено чотири багатоповерхові будинки у Дніпровському районі Києва

У Дніпровському районі столиці розгорнуто штаб з надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок атаки ворога 22 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Внаслідок атаки ворога на столицю 22 вересня у Дніпровському районі пошкоджений фасад 5-поверхового житлового будинку. На першому поверсі будівлі є руйнування, пожежу ліквідували. Людей із квартир з першого по пʼятий поверхи евакуювали», – йдеться у повідомленні.

Штаб розташований за адресою: просп. Воскресенський, 28-А, ДНЗ № 453.

Для консультацій та допомоги доступні телефони:

оперативного чергового Дніпровської РДА – 0672248176; 0442926116; 0443665151;

соціальних менеджерів – 0939521748.

На сайті КМДА зазначають, що отримати допомогу у разі пошкодження та руйнування житла можна у межах державної та міських програм. Зокрема щомісячну допомогу по 20 тис. грн (на строк до 12 місяців) – тим, хто змушений тимчасово відселитися. Заяву на отримання цього виду допомоги власники пошкодженого від ворожої атаки житла можуть подати онлайн на Порталі послуг.

Нагадаємо, станом на 8 ранку було відомо про п'ятьох постраждалих у Дніпровському районі. У трьох людей, серед яких подружжя пенсіонерів, різані рани. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес, допомогу їм надали на місці. Внаслідок атаки ворога на Київ пошкоджено чотири багатоповерхові будинки у Дніпровському районі Києва. В одному з будинків частково зруйновано квартири на першому поверсі.