Хто заробив на подарованих вагонах? Викрито багатомільйонну схему в київському метро

Правоохоронці підозрюють сімох людей у привласненні 137,5 млн грн

В Україні викрито схему заволодіння 137,5 млн грн під час перевезення вагонів для київського метро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Розслідування проводять НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). За даними слідства, до оборудки причетні семеро осіб, серед яких колишній посадовець «Київського метрополітену» та троє службовців підприємства.

За даними слідства, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен погодився безоплатно передати «Київському метрополітену» 60 вагонів. Для організації їхньої доставки до Києва комунальне підприємство у 2023 році провело низку тендерів на закупівлю транспортно-експедиційних послуг.

Перемогу в них здобула заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала перевезти вагони за значно завищеною ціною. Загальна вартість послуг становила 190 млн грн. Після отримання оплати кошти з рахунку компанії переказали на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном. Частину суми сплатили реальному перевізнику, а решту – 137,5 млн грн – учасники схеми залишили собі.

У справі повідомлено про підозру сімом особам: колишньому посадовцю «Київського метрополітену», трьом службовцям комунального підприємства, двом співорганізаторам злочину та директору підконтрольної компанії.

Дії підозрюваних кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

Як раніше повідомляв «Главком», станом на липень 2025 року з 60 переданих Варшавою вагонів в експлуатацію було введено лише 20. У «Київському метрополітені» пояснювали, що отримані вагони за своєю конструкцією не придатні для використання на столичних лініях, тому їхні кузови та комплектуючі використовували для модернізації рухомого складу.