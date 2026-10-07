Наразі обов'язки ректора Вінницького державного педагогічного університету виконує Наталія Замкова

Міністр освіти Андрій Бутенко підписав наказ, яким передбачено перенесення виборів ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ.

Згідно з документом, вибори відбудуться 19 травня 2027 року.

«Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2025 року № 435-к-25 «Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського» таку зміну: у пункті 3 цифри та слова «28 жовтня 2026 року» замінити цифрами та словами «19 травня 2027 року», – йдеться в наказі.

За даними vinnitsa.info, Міносвіти втретє перенесло вибори ректора Вінницького педагогічного університету. Вибори мали відбутись 12 лютого 2026 року, а згодом їх переносили на: 23 квітня 2026 року, 28 жовтня 2026 року, 19 травня 2027 року.

За цей час із трьох початково зареєстрованих кандидатів на посаду залишився лише один – Борис Максимчук. Наразі обов'язки ректора Вінницького державного педагогічного університету виконує Наталія Замкова, яку Міносвіти призначило після першого перенесення виборів.

До слова, у січні 2026 екснардеп-регіонал Калетнік офіційно очолив Вінницький аграрний університет.