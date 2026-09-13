Машиніст розповів, які найдивніші речі пасажири забували в київському метро

За словами машиніста, найдивнішими речами, які йому доводилося бачити в метро, були мініхолодильник та килим

Люди примудряються залишати у вагонах ноутбуки, телефони, подушки, покривала та пледи

Пасажири київського метро примудряються забувати у вагонах не лише телефони, документи чи парасолі. Працівникам підземки доводилося знаходити і більш незвичні речі. Як інформує «Главком», про це на «Апостроф TV» розповів машиніст Дмитро Рода.

Так, за словами машиніста, найдивнішими речами, які йому доводилося бачити в метро, були міні холдильник та килим.

При цьому пасажири регулярно забувають значно більш буденні, але не менш цінні речі. Працівники знаходять ноутбуки, телефони, подушки, покривала та пледи. За більшістю таких речей люди приходять, а от мініхолодильник і килим, схоже, так і залишилися без господарів.

Сам машиніст зазначає, що пасажири, які регулярно користуються метро, з часом стають знайомими. Тих, хто їде першими або останніми потягами у приблизно один і той самий час, працівники підземки можуть упізнавати й навіть вітатися з ними.

Нагадаємо, Дмитро Рода працює у київському метрополітені 18 років, 15 з яких керує поїздами метро. Киянин розповів, скільки заробляє та розкрив особливості своєї роботи.

Як відомо, 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн.