Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Олександр Невзоров у розмові з Дудем порівняв звірства російських окупантів в Україні з діями нацистської Німеччини

5 серпня вийшло інтерв'ю відомого російського блогера Юрія Дудя з російським публіцистом Олександром Невзоровим. Розмова, що за кілька днів набрала понад 5 млн переглядів, викликала хвилю обурення в українському суспільстві. Про це повідомляє «Главком».

На думку політолога Олексія Голобуцького, це інтерв'ю є черговим свідченням того, що «хороші руські» намагаються виправдати агресію РФ.

Олександр Невзоров, якому у 2022 році, за його словами, надали українське громадянство (хоча ця інформація була спростована РНБО України), у розмові з Дудем порівняв звірства російських окупантів в Україні з діями нацистської Німеччини.

«Давайте вспомним тогда Бучу, давайте вспомним Мариуполь... никакой принципиальной разницы между теми, кто участвовал в расстрельных командах, и теми, кто это делал сегодня... нету», – заявив Невзоров.

У відповідь на це Юрій Дудь виступив «адвокатом» окупантів. Він обурився таким порівнянням, стверджуючи, що «не можна ставити знак рівності» через кількісні розбіжності між жертвами режиму Гітлера та злочинами в Україні.

Олексій Голобуцький розцінив це як спробу реабілітуватися в очах Кремля. Він наголосив, що Дудь та його однодумці намагаються представити війну як «легку історичну загогулину», аби згодом повернутися в Росію.

Українська спільнота активно коментує інтерв'ю Дудя. Зокрема, користувачі мережі називають його «нецікавою аморфною» особистістю, «слизьким» та «пропагандистом». Деякі вважають, що Дудь є «агентом ФСБ під прикриттям», що намагається виправдати російську агресію, і відзначають його зв'язки з російськими пропагандистами. Коментатори, які подивилися повну версію інтерв'ю, відзначають, що Дудь «зменшився» на тлі Невзорова.

Частина коментаторів підтримала Невзорова, який, на їхню думку, «надавив на хворий мозоль», апелюючи до відповідальності всіх росіян. Хоча деякі й згадують про його суперечливе минуле, підкреслюють, що «з інтелектом у нього набагато краще, ніж у Дудя».

Загалом багато коментаторів відзначають, що такі «хороші руські» не викликають довіри, а їхні намагання «згладити кути» є неприйнятними. Один з коментаторів зауважив, що 98,5% росіян є імперцями за світоглядом, що пояснює їхню загальну позицію.

Варто додати, що на YouТube майже немає україномовних коментарів. Однак і серед російськомовних є ті, де автори порівнюють Дудя із Ларисою Латиніною яка неодноразово потрапляла у скандал, виправдовуючи російських вбивць.

Олександр Невзоров – відомий радянський, російський журналіст, публіцист, громадський діяч, блогер та телеведучий, який народився 3 серпня 1958 року в Ленінграді. Невзоров обіймав посаду депутата Державної думи Росії чотирьох скликань. У 2012 році був довіреною особою кандидата в президенти РФ Володимира Путіна. Протягом своєї кар'єри Невзоров зазнав значної еволюції поглядів. У 2013 році він заявив, що «історією Росії пишатись не можна». У 2014 році публічно підтримав Україну, засудивши окупацію Криму та назвавши російських бойовиків на Донбасі терористами. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Невзоров висловив антивоєнну позицію, через що був змушений емігрувати. У 2023 році його заочно засудили в Росії до дев'яти років ув'язнення за поширення «фейків про армію РФ». У червні 2022 року Олександр Невзоров повідомив, що він та його дружина отримали українське громадянство. Проте, тодішній секретар РНБО України вказував на те, що для набуття громадянства потрібно пройти відповідні процедури, зокрема відмовитися від російського.

Нагадаємо, російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації росіяни скоїли в Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів і вбили понад 1 400 цивільних, у тому числі – 37 дітей. Загалом у Бучанському районі було виявлено 1 190 тіл і ця цифра не є остаточною.

