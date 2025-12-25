Головна Київ Новини
Півтора місяця після атаки: який вигляд має столичний Інститут отоларингології (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Півтора місяця після атаки: який вигляд має столичний Інститут отоларингології (фото)
14 листопада ворожий «шахед» упав безпосередньо перед поліклінічним корпусом
фото: glavcom.ua

Вибухова хвиля винесла понад 150 вікон та пошкодила конструкції будівель

Минуло майже півтора місяця після масованого обстрілу Києва 14 листопада, коли суттєвих пошкоджень зазнав Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка. «Главком» показує, як сьогодні виглядає медичний заклад, що опинився в епіцентрі вибуху.

Розбита обшивка ганку та понівечена вивіска інституту, на якій бракує літер
Розбита обшивка ганку та понівечена вивіска інституту, на якій бракує літер
фото:: glavcom.ua

На кадрах видно, що будівля поліклінічного корпусу, де також розташовані хірургія та стаціонар онковідділення, стоїть без жодного заскленого вікна. Усі віконні отвори щільно забиті OSB-плитами, аби зберегти тепло в приміщеннях під час зимових морозів.

Будівля поліклінічного корпусу після атаки ворожого дрона 14 листопада
Будівля поліклінічного корпусу після атаки ворожого дрона 14 листопада
фото:: glavcom.ua
Вибухова хвиля винесла понад 150 вікон та пошкодила конструкції будівель
Вибухова хвиля винесла понад 150 вікон та пошкодила конструкції будівель
фото:: glavcom.ua

Попри те, що з моменту удару минуло вже понад 40 днів, обсяг пошкоджень залишається величезним. Нагадаємо, тоді вибухова хвиля винесла понад 150 вікон та пошкодила конструкції будівель. 

Главком писав, що 14 листопада ворожий «шахед» упав безпосередньо перед поліклінічним корпусом. Тоді двоє людей отримали травми, а близько 90 пацієнтів довелося терміново евакуювати до безпечних частин інституту.

Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України після нічної атаки 14 листопада 2025 року
Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України після нічної атаки 14 листопада 2025 року
фото: Міністерство охорони здоров'я України

У Міністерстві охорони здоров’я тоді наголосили, що Росія знову поцілила у місце, де рятують життя. Сьогодні Інститут продовжує приймати пацієнтів, демонструючи стійкість, попри необхідність масштабного відновлення.

До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

