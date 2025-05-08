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Тімоті Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення РФ в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Тімоті Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення РФ в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля
Тімоті Снайдер
фото з відкритих джерел

Снайдер вказав на вагомий внесок українців у перемогу в Другій світовій війні та наголосив на активних спробах Кремля переписати історію

Світ повинен встановити для себе правильні орієнтири для зв’язку пам’яті та не забувати про центральне місце України у боротьбі за ресурси. Про це сказав голова кафедри сучасної європейської історії Університету Торонто, професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

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«Нинішнє російське вторгнення в Україну є причиною для нас пам’ятати про зло Другої світової війни. Це причина пам’ятати про центральне місце України. Це причина згадати про боротьбу за ресурси. Це привід згадати історію ідеологічної брехні, яка оточувала як те, так і це вторгнення (вторгнення РФ в Україну у 2022 році – ред.)», – сказав він.

Професор також підкреслив, що причиною Другої світової війни в Європі була саме боротьба за Україну: «Коли Німеччина напала на Радянський Союз у 1941 році, що є однією з головних подій Другої світової, основною воєнною ціллю німців був саме контроль над Україною».

Тімоті Снайдер вказав на вагомий внесок українців у перемогу в Другій світовій війні та наголосив на активних спробах Кремля переписати історію.

«У Росії, в Кремлі є люди, які хотіли б використати Другу світову не як нагоду нагадати, що не так з фаш***ом, а як привід, щоб відновити фашизм. Є й такі, хто вважає німецьке вторгнення 1941 року причиною, чому можна вважати виправданим вторгнення в Україну у 2022 році, і перед тим – у 2014-му», – підкреслив він.

Разом з тим, професор наголосив на наявності унікальної історичної можливості.

«Враховуючи, що Україна відігравала центральну роль у безпеці регіону не лише тепер чи у минулому столітті, а набагато довше, ми повинні розглядати суверенітет української держави та здатність українців захищати себе як можливість закласти ще один наріжний камінь європейського проєкту. Зараз ми маємо європейський проєкт, якому загрожують з усіх боків, але який тримається і повинен мати світле майбутнє. Але це світле майбутнє надзвичайно тісно пов’язане з існуванням цього українського наріжного каменя», – зазначив Тімоті Снайдер.

Нагадаємо, що 8 травня проходить 17-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ). Гасло цьогорічного форуму: «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора».

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Теги: війна Україна Тімоті Снайдер

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