Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Микільській слобідці вночі згоріла приватна садиба (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Микільській слобідці вночі згоріла приватна садиба (фото, відео)
Пожежа у приватній садибі на вулиці Золотій у Києві
фото: ДСНС Києва

Причину займання встановлюють правоохоронці

Увечері 24 грудня на столичній  Микільській слобідці виникла пожежа в приватній садибі. Пожежу на площі 400 кв.м ліквідували за півтори години, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Києві.

Пожежа охопила 400 кв. м будівлі
Пожежа охопила 400 кв. м будівлі
фото: ДСНС Києва

Зазначається що повідомлення про пожежу у Дніпровському районі на вул. Золотій надійшло до ДСНС 24 грудня о 21:26.

На місці рятувальники встановили, що сталося загоряння двоповерхового приватного житлового будинку. Вогонь поширився на поруч розташований будинок. Пожежу ліквідували о 23:03 на загальній площі 400 кв. м.

Жертв чи постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, поліція Білоцерківського району розпочала досудове розслідування за фактом пожежі у селі Софійка Таращанської територіальної громади, внаслідок якої загинув власник будинку. 

Теги: ДСНС Київ пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції
Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції
28 листопада, 23:29
Шум і вихлопи генераторів шкодять алергікам
«Живу у стані перманентного отруєння». Телеведуча поскаржилася на генератори в Києві
8 грудня, 08:49
Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань
Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
25 листопада, 12:45
Зловмисники використовували SIP-телефонію, яка дозволяє підмінювати номери
«Ваша картка під підозрою». Псевдобанкір видурив 64 тис. грн у пенсіонера
26 листопада, 15:56
Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини
Окупанти атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)
9 грудня, 09:04
Авто петиції стверджує, що ковзанку планують закрити вже 28 грудня
На сайті Київради з’явилась петиція щодо збереження ковзанки «Крижинка»
12 грудня, 16:32
Ольга Дроздова бере участь у судових засіданнях дистанційно з-за кордону
Закупівля овочерізок у столичні укриття: скандальна чиновниця, знайшлася у… турецькій лікарні
13 грудня, 20:23
Люкарю загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу
19 грудня, 13:27
За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Ошукав волонтера на $30 тис. У Києві викрито псевдопостачальника дронів
Вчора, 15:46

Новини

На Микільській слобідці вночі згоріла приватна садиба (фото, відео)
На Микільській слобідці вночі згоріла приватна садиба (фото, відео)
У столичній електричці помічено відомого викрадача Різдва (фото)
У столичній електричці помічено відомого викрадача Різдва (фото)
Чи стали кияни споживати менше світла під час відключень: статистика від Yasno за листопад
Чи стали кияни споживати менше світла під час відключень: статистика від Yasno за листопад
Київ збільшить компенсацію за придбане авто для ветеранів з інвалідністю
Київ збільшить компенсацію за придбане авто для ветеранів з інвалідністю
У Києві друга за ніч повітряна тривога тривала 29 хвилин
У Києві друга за ніч повітряна тривога тривала 29 хвилин
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua