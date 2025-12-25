На Микільській слобідці вночі згоріла приватна садиба (фото, відео)

Пожежа у приватній садибі на вулиці Золотій у Києві

Причину займання встановлюють правоохоронці

Увечері 24 грудня на столичній Микільській слобідці виникла пожежа в приватній садибі. Пожежу на площі 400 кв.м ліквідували за півтори години, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Києві.

Пожежа охопила 400 кв. м будівлі фото: ДСНС Києва

Зазначається що повідомлення про пожежу у Дніпровському районі на вул. Золотій надійшло до ДСНС 24 грудня о 21:26.

На місці рятувальники встановили, що сталося загоряння двоповерхового приватного житлового будинку. Вогонь поширився на поруч розташований будинок. Пожежу ліквідували о 23:03 на загальній площі 400 кв. м.

Жертв чи постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, поліція Білоцерківського району розпочала досудове розслідування за фактом пожежі у селі Софійка Таращанської територіальної громади, внаслідок якої загинув власник будинку.