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Російський полонений визнав свої злочини: жахливі зізнання про вбивства у Бучі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Російський полонений визнав свої злочини: жахливі зізнання про вбивства у Бучі
Карташев розповів, що потрапив у полон у лютому 2023 року на Луганщині
фото:Слідство.Інфо

Російський солдат Ніколай Карташев зізнався у воєнних злочинах у Бучі та вказав імена спільників, які розстріляли цивільних мешканців

Ніколай Карташев, російський військовий із 76-ї десантно-штурмової дивізії, став одним із небагатьох, кого судять очно за воєнні злочини, скоєні в Україні. Його справа розглядається Ірпінським міським судом, де він відповідає за розстріл цивільного мешканця Бучі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спецрепортаж «Слідства.Інфо».

Злочини в Бучі: свідчення Карташева

В інтерв’ю виданню Карташев розповів, що потрапив у полон у лютому 2023 року на Луганщині. Спершу він намагався приховати свою участь у злочинах у Бучі, але правоохоронці вже мали докази його причетності. Під час слідства він розповів про злочини, які вчиняли він та його товариші, назвавши імена командирів і спільників, причетних до катувань, зґвалтувань та вбивств.

Одним із перших злочинів, у якому Карташев визнав свою участь, став розстріл Валерія Колтунова, охоронця супермаркету «Новус». За словами Карташева, наказ стріляти по чоловіку в чорній уніформі віддав старший офіцер батареї Вадім Цвєтков. Колтунова розстріляли з самохідної артилерійської установки «Нона».

«За хвилини дві-три до цього радіозв’язком надійшов наказ: ті, хто в чорному, – вороги, бо до цього по нашій колоні вели вогонь і деяку техніку вже підбили. Ну от коли побачили людину в чорному одязі, то почали по ній вогонь», – говорить Карташев. 

Карташев також назвав імена інших військових, причетних до цього злочину, серед яких Дєніс Монахов, Артьом Дєркач, Дмітрій Антонніков та Руслан Горшков.

Інші злочини десантників

Українські слідчі також розслідують вбивство 34-річної Оксани, яке сталося у березні 2022 року. За словами Карташева, підозру у цьому злочині оголошено Дєнісу Монахову, який був єдиним із п’яти військових, хто зайшов до лазні зі зброєю. Тіло Оксани було знайдено у погребі місцевого жителя після деокупації Бучі.

Журналіст із Франції Флорент Марсі зафіксував коли поліцейські діставали з погреба тіло Оксани
Журналіст із Франції Флорент Марсі зафіксував коли поліцейські діставали з погреба тіло Оксани
Фото: Florent Marcie для Слідство.Інфо

Ще один епізод, який розслідують правоохоронці, – розстріл двох бучанців, Василя Горлатого та Юрія Єрмолаєва. Перед вбивством їх допитували у дитсадку «Яблунька». Карташев назвав ім’я сержанта Євгєнія Шаповалова, який, за його словами, причетний до цього злочину.

«Їх приблизно чоловік 9 було. Вони стояли в альтанці із зав’язаними руками й обличчям в альтанку. Їх по одному, по двоє відводили в садок, там допитували. Я так думаю. Тому що я бачив потім, як їх відводили. Деяких у підвал вели, деякі додому йшли. І ось двох повели за садок. Убили їх», – зізнався Карташев.

Карташев може отримати від 8 до 12 років ув’язнення за свої злочини, але сподівається на обмін і повернення до Росії. Тим часом українські правоохоронці продовжують розслідування інших злочинів, скоєних російськими військовими в Бучі.

Нагадаємо, Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив про обрання переможця архітектурного конкурсу на проєкт нового меморіалу. Він має з'явитися на території Храму Святого Андрія Первозванного та Усіх Святих у Бучі. Мер Бучі закликав містян та усіх небайдужих долучитися до громадського обговорення проєкту, однак у мережі ідею створення меморіалу піддали жорстокій критиці. 

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Теги: росія Буча злочин

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