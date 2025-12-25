На Берестейському проспекті у Києві загорівся генератор (фото)

Пожежа від генератора розповсюдилася на фасад житлового будинку

Зранку 25 грудня на Берестейському проспекті у Києві загорівся генератор, полум’я при цьому перекинулось на фасад будинка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомленні Головного управління ДСНС у Києві.

Повідомлення про пожежу на проспекті Берестейському рятувальники отримали 25 грудня о 07:44.

«Виникло загорання генератора з розповсюдженням на фасад житлового будинку», – йдеться у повідомленні.

Полум’я перекинулося на фасад житлового будинку фото: ДСНС Києва

Пожежа знищила генератор і кондиціонер, встановлений на фасаді будинку фото: ДСНС

Пожежу ліквідували о 08:03 на площі 5 кв. м. Жертв чи постраждалих немає.

Нагадаємо, телеведуча Наталка Фіцич розповіла, що життя у спальному районі Києва стало нестерпним через постійний шум і вихлопи від генераторів. Потужні установки медцентру й супермаркету працюють цілодобово, а малі бізнеси додають ще більше диму і шуму, що особливо небезпечно для людей із алергіями.