У столичній електричці помічено відомого викрадача Різдва (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У столичній електричці помічено відомого викрадача Різдва (фото)
Грінч ганяв вагонами, хоча так робити не варто, підсідав до пасажирів, жартував та фотографувався з пасажирами
Попри свою «злодійську» репутацію, персонаж охоче йшов на контакт із мешканцями столиці

У київській міській електричці пасажири помітили незвичайного героя – Грінча. Казковий персонаж вирішив протестувати столичний транспорт напередодні різдвяних свят. Про пригоди гостя розповіла команда столичної залізниці, поділившись атмосферними світлинами, повідомляє «Главком».

Поява Грінча стала несподіванкою для пасажирів
Грінч, відомий за історіями як затятий противник свята, цього разу обрав роль пасажира: він подорожував у вагонах, спілкувався з киянами та навіть зазирав до кабіни машиніста. 

Грінч у кабіні машиніста столичної електрички
Попри свою «злодійську» репутацію, персонаж охоче йшов на контакт із мешканцями столиці. Грінч жартував із пасажирами та позував для спільних фотографій.  

Викрадач Різдва зробив фото з пасажирами електрички
Сам герой «зізнався», що поїздка змінила його ставлення до свята: «Тут зовсім немає злих людей – лише теплі слова та відчуття свята, яке не сховати в мішок».

Грінч на пероні столмчної електрички
У Kyiv City Express зазначають, що у результаті «перевірки» Грінч офіційно передумав скасовувати Різдво, визнавши, що головна цінність свята – у щирих усмішках людей, яких він зустрів у комфортних вагонах електрички. 

Нагадаємо, напередодні Різдва працівники посольств Німеччини, Великої Британії й Франції разом із митцями Open Opera Ukraine та Національного будинку музики заспівали «Щедрика» у київському метро – як знак єдності з українцями. 

До слова, сьогодні, 25 грудня,  у Бучі на Київщині вперше відбудеться святкова хода звіздарів. Жителів запрошують долучатися. Збір учасників ходи відбудеться 25 грудня о 15:00 біля церкви святого апостола Андрія Первозванного. Хода звіздарів завершиться на центральній площі біля міської ялинки, де на всіх учасників чекатиме святковий концерт і спільне святкування Різдва.

Теги: Київ свята Укрзалізниця Різдвяні свята подорож

