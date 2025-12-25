У столичній електричці помічено відомого викрадача Різдва (фото)

Грінч ганяв вагонами, хоча так робити не варто, підсідав до пасажирів, жартував та фотографувався з пасажирами

У київській міській електричці пасажири помітили незвичайного героя – Грінча. Казковий персонаж вирішив протестувати столичний транспорт напередодні різдвяних свят. Про пригоди гостя розповіла команда столичної залізниці, поділившись атмосферними світлинами, повідомляє «Главком».

Поява Грінча стала несподіванкою для пасажирів фото: Kyiv City Express

Грінч, відомий за історіями як затятий противник свята, цього разу обрав роль пасажира: він подорожував у вагонах, спілкувався з киянами та навіть зазирав до кабіни машиніста.

Грінч у кабіні машиніста столичної електрички фото: Kyiv City Express

Попри свою «злодійську» репутацію, персонаж охоче йшов на контакт із мешканцями столиці. Грінч жартував із пасажирами та позував для спільних фотографій.

Викрадач Різдва зробив фото з пасажирами електрички фото: Kyiv City Express

Сам герой «зізнався», що поїздка змінила його ставлення до свята: «Тут зовсім немає злих людей – лише теплі слова та відчуття свята, яке не сховати в мішок».

Грінч на пероні столмчної електрички фото: Kyiv City Express

У Kyiv City Express зазначають, що у результаті «перевірки» Грінч офіційно передумав скасовувати Різдво, визнавши, що головна цінність свята – у щирих усмішках людей, яких він зустрів у комфортних вагонах електрички.

Нагадаємо, напередодні Різдва працівники посольств Німеччини, Великої Британії й Франції разом із митцями Open Opera Ukraine та Національного будинку музики заспівали «Щедрика» у київському метро – як знак єдності з українцями.

До слова, сьогодні, 25 грудня, у Бучі на Київщині вперше відбудеться святкова хода звіздарів. Жителів запрошують долучатися. Збір учасників ходи відбудеться 25 грудня о 15:00 біля церкви святого апостола Андрія Первозванного. Хода звіздарів завершиться на центральній площі біля міської ялинки, де на всіх учасників чекатиме святковий концерт і спільне святкування Різдва.