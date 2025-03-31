Створення нового меморіалу у Бучі. Чому соцмережі розкритикували ідею

Меморіал у Бучі планується звести, аби зберегти пам’ять про події окупації та людей, які не пережили ті дні

Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив про обрання переможця архітектурного конкурсу на проєкт нового меморіалу. Він має з'явитися на території Храму Святого Андрія Первозванного та Усіх Святих у Бучі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Анатолія Федорака. Мер Бучі закликав містян та усіх небайдужих долучитися до громадського обговорення проєкту, однак у мережі ідею створення меморіалу піддали жорстокій критиці.

Меморіал планується збудувати на території Храму Святого Андрія Первозванного та Усіх Святих фото: Anatolii Fedoruk/Facebook

Повідомляється, що в архітектурному конкурсі переміг проєкт, створений командою Urban Design під керівництвом Станіслава Дьоміна. За ідеєю авторів, головна споруда матиме перевернуту конструкцію – як символ перевернутого життя містян, які втратили все. А коридор, що занурюється під землю і повертається назад до світла, передаватиме шлях, яким пройшли люди – від страху до надії.

Коридор, що занурюється під землю і повертається назад до світла фото: Anatolii Fedoruk/Facebook

Меморіал планується збудувати на території Храму Святого Андрія Первозванного та Усіх Святих, де в братській могилі поховали 116 людей, вбитих окупантами. Цей простір розповідатиме про 33 дні окупації не через цифри чи дати, а через форму, матеріал і тишу.

Меморіал символізуватиме перевернуте життя містян фото: Anatolii Fedoruk/Facebook

Поряд із головною спорудою буде створено штучну водойму. Її береги вкриють таблички з іменами загиблих. У кожній – світло. Воно світитиме вночі, як пам’ять, що ніколи не згасає.

«Наразі ще тривають громадські обговорення. Кожен має шанс долучитися – поділитись думками, запропонувати ідеї. Бо ця пам’ять – наша спільна. І місце, де вона житиме, ми створюємо разом», – додав Анатолій Федорук.

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До реалізації проєкту долучитися команда Національного музею і меморіалу 9/11 у Нью-Йорку фото: Anatolii Fedoruk/Facebook

У коментарях під дописом Федорука читачі його сторінки визнають, що проєкт цікавий, але його будівництво є передчасним, поки триває війна, а у місті не вистачає укриттів і ще не повністю відновлено житло після звільнення від окупантів.

Архітектор Станіслав Дьомін у коментарях додав, що експозиція одночасно виконує функцію укриття. «Завдяки пандусам що спускаються у експозиційні зали, укриття доступне для людей з обмеженою мобільністю», – зазначив він. Однак таку ідею жорстко розкритикували.

«Був місяць жаху, була братська могила, яку навряд чи хтось колись забуде. На цьому місці викопують підземне заглиблення, роблять там меморіал, інформація, свічки, все-таке цвинтарне – і запрошують туди ночами в тривогу в укриття людей, у яких на цьому ж місці у могилі родичі лежали. І це подається як плюс! Вау, укриття, та ще й з пандусами! Думаю, туди й вдень мало хто зможе зайти, а вночі з дітьми й інвалідами бігти й ховатися практично в могилу? Ні, ну всяке буває, але от ви, пане архітектор, там би ночі проводили? Чи може наш мер?», – написала користувачка мережі з ніком Ok Sana.

Архітектор Станіслав Дьомін зауважив, що експозиція одночасно виконує функцію укриття, яким, зокрема, можуть скористатися і люди з обмеженою мобільністю. Однак мешканці розкритикували ідею створення укриття на місці масового поховання фото: скриншот коментарів під дописом Анатолія Федорука

Інші дописувачі теж не у захваті від ідеї створення меморіалу:

фото: скриншот коментарів під дописом Анатолія Федорука

фото: скриншот коментарів під дописом Анатолія Федорука

фото: скриншот коментарів під дописом Анатолія Федорука

фото: скриншот коментарів під дописом Анатолія Федорука

фото: скриншот коментарів під дописом Анатолія Федорука

Нагадаємо, «Главком» раніше писав про народний меморіал на Майдані у Києві та про те, як він виник.

До слова, перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі планують розпочати у травні цього року. У січні 2025 року військовослужбовці, родичі загиблих бійців, представники громадськості та медіаспільноти звернулися до президента та уряду з листом, в якому закликають провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт та будівництво Національного військового меморіального кладовища. Автори звернення наголошують на непрозорості тендерів на екскізний проєкт і вибір підрядника будівництва.