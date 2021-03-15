Мін’юст подав апеляцію на скасування нового правопису

У Мін’юст зазначили, що Кабмін мав повноваження щодо схвалення нової редакції правопису

Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду в справі про визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів № 437 «Питання українського правопису». Про це сказала заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, повідомляє пресслужба відомства.

«Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції. На підставі норм закону «Про Кабінет Міністрів України», уряд наділений повноваженнями щодо забезпечення проведення державної політики у сфері розвитку та функціонування державної мови у всіх галузях, а також повноваженнями щодо спрямування та координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у вказаній сфері. Тож при прийнятті постанови щодо правопису Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції», – розповіла Коломієць.

За її словами, позивачі в цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.

Також повідомляється, що апеляційна скарга в справі про визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів від 22.05.2019 № 437 «Питання українського правопису» подана в п’ятницю, 12 березня, до Шостого апеляційного адміністративного суду.

У четвер, 28 січня, Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) скасував постанову, якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису». За словами адвоката Дмитра Ільченка, позов був направлений «на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів». У суді Ільченко представляв позивачку – восьмикласницю однієї з херсонський шкіл Юлію Пиргас.

Нагадаємо, що фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.

Український правопис у новій редакції розроблено фахівцями Української національної комісії з питань правопису. Він повинен замінити редакцію від 1992 року.