«Слуга народу» потрапив у конфуз. Нардепа Дубінського спіймали не необізнаності



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Дубінський не знав про реєстр комунальної власності Києва

Дискутуючи щодо корупції на районному рівні, депутат від «Слуги народу» і потенційний учасник праймеріз на посаду мера Києва Олександр Дубінський згадав про необхідність реєстру комунальної власності так, наче його у столиці не існує. Проте такий реєстр є і переглянути його може кожен охочий.

Цитата: «Насправді ми розуміємо, що людський фактор – це людський фактор – але ніхто, я думаю, з тих, хто живе у Києві – кияни чи не кияни, не може вийти на свою власну вулицю і сказати: Я точно знаю, що це приміщення вільне і воно у комунальній власності і може бути здано, а ось це приміщення знаходиться у власності ОСББ – ось це ні, ось це да. Реєстр, просто районний реєстр цього майна, що просто дозволяє туди зайти і подивитись – ось тут от є вільний підвал. Окей, є вільний підвал, є строки його передачі в оренду, проведення конкурсів. Ніякої проблеми в цьому немає!.. Будь-яка корупція перемагається тільки прозорістю». (Коментар народного депутата Олександра Дубінського після питання журналіста Сергія Щербини «як перемогти корупціогенний фактор в районних радах, якщо вони будуть поновлені» в ефірі програми «Народ проти з Наташею Влащенко», 09.07.2020).

Але така заява нардепа є маніпулятивною. Адже з його слів складається враження, що ця інформація у Києві відсутня, тоді як такий реєстр у вигляді електронного переліку вже існує і за бажанням ним може користуватися будь-хто. Зокрема, на окремому сайті Департаменту комунальної власності Києва зібрані дані щодо комунального майна. Використавши функціонал ресурсу можна відфільтрувати інформацію окремо по районам і навіть по вулицям.

Зокрема, дані про комунальну власність для зручності подані на мапі, де, обираючи потрібний вам об’єкт, можна отримати усю необхідну інформацію.

І у вигляді власне таблички, яку можна дивитися онлайн або завантажити. Тут можна знайти дані про комунальне майно, яке вже орендоване чи ще здається, його балансоутримувачів та орендодавців, точну адресу, площу, наявність комунікацій, технічний стан. Крім того, там зазначено під яке саме використання може бути передане в оренду вказане майно. А по частині об’єктів доступні фотографії приміщень.

Тож Дубінський, як потенційний кандидат на посаду мера, мав би знати про існування такого реєстру у місті, яке він потенційно хоче очолити. І якщо згадувати про нього, то в контексті доопрацювання і покращення, а не заново створення.

До речі, заяви Дубінського вже не вперше потрапляють до рубрики FactЧек від Bihus.Info. Як нардеп вдався до маніпуляції щодо повноважень президента, керівника його Офісу та Верховної Ради у міжнародній політиці – можна прочитати тут.

Джерело: Bihus.info