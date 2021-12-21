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    Біля Рівного на слизькій дорозі зіткнулися вісім авто (відео)

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    Деякі машини після зіткнення з'їхали у&nbsp;кювет - Біля Рівного на слизькій дорозі зіткнулися вісім авто (відео)
    Деякі машини після зіткнення з'їхали у кювет
    фото: rivne_1283 / Instagram

    За словами водіїв, дорожнє покриття було слизьким, вони рухалися повільно і з включеною аварійною сигналізацією

    У понеділок, 20 грудня, у Рівненській області сталася масштабна ДТП – на дорозі через ожеледицю зіткнулися вісім авто. Як повідомляє Rivne Media, аварія сталася на автодорозі Рівне-Луцьк біля повороту в село Грабів.

    У пресслужбі поліції повідомили, що у ДТП потрапили одразу вісім авто, деякі машини після зіткнення з'їхали у кювет.

    За словами водіїв, дорожнє покриття було слизьким, вони рухалися повільно і з включеною аварійною сигналізацією. ДТП спровокував водій вантажівки, яка не вибрала безпечну швидкість і дистанцію.

    Патрульні склали протокол, вони регулюють рух на ділянці, де сталася аварія та по черзі пропускають інші машини. Відомо, що двоє громадян від госпіталізації відмовились.

    Зазначимо, вранці після снігопаду столицю скували масштабні затори (карта).

    Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

    Також стався транспортний колапс у Києві.

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    Теги: ДТП вантажівки водій Рівненщина снігопад
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    Біля Рівного на слизькій дорозі зіткнулися вісім авто (відео)