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У Білій Церкві сталася ДТП, під час якої загинув мотоцикліст (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Білій Церкві сталася ДТП, під час якої загинув мотоцикліст (фото)
Внаслідок зіткнення 31-річний кермувальник мотоцикла загинув на місці події
фото: Національна поліція України/Facebook

Аварія сталася на одному з нерегульованих перехресть міста

У місті Біла Церква на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Зазначається, що аварія сталася на одному з нерегульованих перехресть міста. За попередньою інформацією, 53-річний водій автомобіля «ГАЗель», виконуючи маневр повороту, не надав переваги в русі мотоциклісту на Honda.

Внаслідок зіткнення 31-річний кермувальник мотоцикла загинув на місці події.

53-річний водій автомобіля ГАЗель виконував маневр повороту на нерегульованому перехресті та не надав переваги в русі мотоциклісту Honda
53-річний водій автомобіля ГАЗель виконував маневр повороту на нерегульованому перехресті та не надав переваги в русі мотоциклісту Honda
фото: Національна поліція України/Facebook

На місці працювали слідчі слідчого управління поліції Київщини. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у селі Немир Луцького району, скориставшись відсутністю дорослих, 11-річний хлопчик самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час маневрування неповнолітній здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події. Окрім того, транспортний засіб зачепив семирічного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, госпіталізації він не потребував.

Раніше у селищі Рокитне на Київщині 40-річний водій легковика Geely скоїв наїзд на двох дівчат віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку. З тілесними ушкодженнями медики негайно доправили дітей до лікарні.

Теги: ДТП Київщина Біла Церква

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